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حوادث

فرد أمن ينهى حياة والدته بـ إيد هون لمروره بحالة نفسية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
ابراهيم الهوارى
تجرد فرد أمن يعمل بأحد البنوك من كل مشاعر الإنسانية بمنطقة القلج بالخانكة، وانهال علي والدته بـ"إيد هون" حتى هشم رأسها وسقطت على الأرض غارقة في دمائها، لتلقى مصرعها في الحال، ثم حاول الابن القفز من شباك الشقة، إلا أن أجهزة الأمن ونجحت في القبض علي المتهم، وتم نقل جثة المجني عليها إلى مستشفى الخانكة العام وتولت النيابة التحقيق.

كان المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة تلقى بلاغا من الأهالى بقيام فرد أمن بضرب والدته بـ "إيد هون" حتي لقيت مصرعها، وتم اخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وتبين أن المتوفاة تدعى ن ا ن 70 سنة ربة منزل، مصابة بإصابة بالغة بالرأس وغارقة في دمائها.

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة ابنها ويدعي خ م م 45 سنة مريض نفسي ومصاب بتشجنات، حيث أمسك بـ إيد الهون وانهال علي والدته المجني عليها حتى لقيت مصرعها وحاول القفز من الشباك عقب ذلك إلا أن الأهالي طاردوه وامسكوا به وتم تسليمه لأجهزة الأمن.

وأمام اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي بدأ المتهم يهذي بكلمات غريبة واصابته حالة تشنجات شديدة وتم التحفظ عليه لحين عرضه على لجنة من الطب النفسي للتأكد من قواه العقلية.

وتوصلت التحريات إلى ان المتهم يعمل فرد أمن في أحد البنوك ومتزوج وطلق زوجته من فترة ويعيش بمفرده.

وقررت نيابة الخانكة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وعرضه على لجنة طبية للتأكد من قواه العقلية وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.
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