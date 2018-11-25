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نقيب الأطباء بالغربية يزور الطبيب المعتدى عليه.. ويؤكد: لا تهاون في حقوق زملاء المهنة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:41 م
الدكتور مجدي الحفناوي
الدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية
أحمد على
زار الدكتور مجدي الحفناوي، نقيب الأطباء بالغربية، يرافقه الدكتور محمد سلامة، عضو مجلس نقابة أطباء مصر العامة اليوم الدكتور أحمد شعبان طبيب نساء والتوليد وإبراهيم محمد سليم فرد الأمن الإداري المعتدى عليهم من جهة ضابط شرطة وأفراد أسرته داخل قسم النساء والتوليد بمستشفي المنشاوي.

وقال "الحفناوي": "لاتهاون فى حقوق زملاء المهندس ورجال الشرطة والقيادات الشرفاء وافقوا على تطبيق القانون" مشيرا إلى أن طبيب النساء والتوليد أجري العملية لزوجة الضابط والتى أسفرت عن خروج الأم سالمه ووفاة الجنين فى الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد مؤكدا أن أفراد أسرة الضابط وبعض زملائه شرعوا فى التعدي بالضرب عليه عقب إجرائه العملية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن القيادات الأمنية على رأسهم اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن قد أبدوا حرصهم على ترسيخ مبادىء القانون وتفعيله مع الجميع مشيرا إلى أن المدعو "السيد .ا .ا " المتهم فى واقعة التعدي تم اقتياده لديوان القسم أول طنطا استعدادا لعرضه على النيابة العامة والتحقيق معه .

وكانت مستشفي المنشاوي بطنطا التابعة لمديرية الصحة شهدت واقعة تعدي ضابط شرطة وأفراد أسرته بالضرب على طبيب بقسم النساء والتوليد وفرد أمن مما أدى الى إصابته بارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة من جسده.

وأفادت مصادر داخل مستشفي المنشاوي أن الضابط وزملاءه من افراد اسرته تواجدوا برفقه زوجة الاول لتأهيلها لإجراء عملية الوضع بقسم النساء والتوليد والتى نتج عنها مولد الجنين متوفيا مشيرين إلى أن الطبيب "احمد.ش، طبيب مقيم نساء وتوليد بإجراء العملية لها فى منتصف الليل امس، وعقب مرور ساعة فوجئت احدى الممرضات بوجود الضابط وبرفقته شخصان فى قسم النساء والتوليد وهو امر غير مقبول إداريا فى تلك الأوقات.

وتابعت المصادر أنها طلبت من ضابط الشرطة مغادرة القسم وهو ما رفضه الضابط وقام بالتعدى عليها بالسب والشتم وعندما تدخل الطبيب وفرد أمن بالمستشفى تم التعدي عليهما بالضرب ما تسبب في إصابة الطبيب بأشباه بارتجاج فى المخ وكدمات متفرقة بالوجه وفرد الأمن مصاب بكدمات فى الوجه .

كما تم استدعاء ضباط نقطة شرطة المستشفى وتحرر محضر 2 أحوال المستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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