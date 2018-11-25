الأجهزة الأمنية ببني سويف تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالفشن

تمكنت الأجهزة الأمنية جنوب بني سويف فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الحجار وعائلة عضماية بمدينة الفشن جنوب بني سويف، حيث تم تقديم الكفن وعقد جلسة صلح لإنهاء الثأر بين العائلتين.





قام جمال ربيع والد القاتل من عائلة عضماية بتقديم الكفن إلى جمال ابراهيم والد القتيل من عائلة الحجار فى جلسة الصلح التى عٌقدت بالساحة الشعبية بمدينة الفشن بحضور اللواء جرير مصطفي مدير أمن بني سويف واللواء أشرف علي مساعد مدير أمن بنى سويف والعميد محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي والعميد مجدي لطفي رئيس مباحث بني سويف والمقدم محمد ابراهيم مفتش المباحث والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن وعلي ابو دولة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وأعضاء المجلس العرفي وعلى رأسهم العمدة فريد هندي ورمضان كريم ورؤوس العائلات بمركز الفشن وأفراد العائلتين.



