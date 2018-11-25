ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مدير أمن الغربية: طبيب مستشفى المنشاوي بخير والضابط لم يتعد عليه

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:24 م
صدى البلد
أحمد على
أعطى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته إلى اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن بزيارة وفد من القيادات الأمنية الطبيب وفرد الأمن المعتدي عليهما داخل مستشفي المنشاوي بطنطا.

وقال مدير الأمن : "طبيب المنشاوي بخير والضابط المتهم لم يرتكب واقعة التعدي" موضحا أن الضابط أكد فعليا عدم مساسه بالطبيب أو فرد الأمن الإداري المتواجد معه من قريب أو بعيد.

كما أوضح "حسونة" أن واقعة التعدي أصبحت فعليا أمام جهات التحقيق القانونية بالنيابة العامة والكل سواسيه قائلا: "من ارتكاب واقعة التعدي سينال عقابه قانونيا ولا أحد فوق القانون".

من ناحية أخرى استمع فريق من أعضاء النيابة العامة بطنطا تحت إشراف المستشار أحمد يسري معاون النيابة لأقوال الطبيب المعتدى عليه وفرد الأمن بحضور كل من الدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية والدكتور محمد سلامة عضو مجلس النقابة العامة عن محافظات وسط الدلتا.

وكانت مستشفي المنشاوي بطنطا التابعة لمديرية الصحة شهدت واقعة تعدي ضابط شرطة وأفراد أسرته بالضرب على طبيب بقسم النساء والتوليد وفرد أمن مما أدى الى إصابته بارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة من جسدهما. 

وأفادت مصادر داخل مستشفي المنشاوي أن الضباط وزملائه من افراد اسرته تواجدوا برفقة زوجة الأول لتأهيلها لإجراء عملية الوضع بقسم النساء والتوليد والتى نتج عنها مولد الجنين متوفيا مشيرين أن الطبيب "احمد.ش، طبيب مقيم نساء وتوليد باجراء العملية لها فى منتصف الليل امس، وعقب مرور ساعة فوجئت إحدى الممرضات بوجود الضابط وبرفقته شخصين فى قسم النساء والتوليد وهو امر غير مقبول إداريا فى تلك الأوقات.

وتابعت المصادر أنها طلبت من ضابط الشرطة مغادرة القسم وهو ما رفضه الضابط وقام بالتعدى عليها بالسب والشتم وعندما تدخل الطبيب وفرد أمن بالمستشفى تم التعدي عليهما بالضرب ما تسبب في إصابة الطبيب باشتباه بارتجاج فى المخ وكدمات متفرقة بالوجه وفرد الأمن مصاب بكدمات فى الوجه.

كما استدعي ضباط نقطة شرطة المستشفى وتحرر محضر 2 أحوال المستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

إطلاق نار بالقرب من سفارة النمسا في تركيا

قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية.. تعرف على التفاصيل

شاهد .. سباق العرائس بالجرى 3 كيلو مترات بالعاصمة التايلاندية

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

تعرف على التخصصات المطلوبة لقبول خريجي الجامعات بالكلية الحربية

متحدث العاصمة الإدارية: مصر تدخل عصر ناطحات السحاب .. فيديو

1.5 مليار جنيه مبيعات أول وحدات المنصورة الجديدة.. و11 ألف شقة بمشروع جنة.. فيديو

إنجي وجدان تفقد وزنها بالتنويم المغناطيسي

تعليق صادم لـ الحضري عقب أزمته مع الإسماعيلي وقرب رحيله

رسالة ضابط كمين العياط قبل استشهاده: اللهم غسلني بدمي.. صور

جون أنطوى يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق فى الدورى الممتاز

وكيل أعمال كارتيرون يكشف كواليس إقالته من قيادة الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي للدورة الـ22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

شاهد.. لأول مرة عمرو دياب بـ دبلة بصحبة دينا الشربينى وجدل جديد حول علاقتهما

ننشر منطوق حكم تأييد الإعدام فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات .. فيديو وصور

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

فيديو

المقاصة يهزم إنبي برباعية مثيرة ويحتل المركز الثاني بالدوري .. فيديو
شاهد .. فيلم تسجيلى للإنجازات التكنولوجية لوزارة الداخلية
جون أنطوي يسجل هاتريك فى مرمى إنبى ويتقدم للمقاصة بالهدف الرابع.. فيديو
أنطوى يضيف الثالث للمقاصة وحمدي فتحي يتعادل فى 3 دقائق.. فيديو
فيديوجراف.. مظاهرات العمال تهدد النظام الإيراني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟