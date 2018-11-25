مدير أمن الغربية: طبيب مستشفى المنشاوي بخير والضابط لم يتعد عليه

أعطى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته إلى اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن بزيارة وفد من القيادات الأمنية الطبيب وفرد الأمن المعتدي عليهما داخل مستشفي المنشاوي بطنطا.





وقال مدير الأمن : "طبيب المنشاوي بخير والضابط المتهم لم يرتكب واقعة التعدي" موضحا أن الضابط أكد فعليا عدم مساسه بالطبيب أو فرد الأمن الإداري المتواجد معه من قريب أو بعيد.





كما أوضح "حسونة" أن واقعة التعدي أصبحت فعليا أمام جهات التحقيق القانونية بالنيابة العامة والكل سواسيه قائلا: "من ارتكاب واقعة التعدي سينال عقابه قانونيا ولا أحد فوق القانون".





من ناحية أخرى استمع فريق من أعضاء النيابة العامة بطنطا تحت إشراف المستشار أحمد يسري معاون النيابة لأقوال الطبيب المعتدى عليه وفرد الأمن بحضور كل من الدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية والدكتور محمد سلامة عضو مجلس النقابة العامة عن محافظات وسط الدلتا.





وكانت مستشفي المنشاوي بطنطا التابعة لمديرية الصحة شهدت واقعة تعدي ضابط شرطة وأفراد أسرته بالضرب على طبيب بقسم النساء والتوليد وفرد أمن مما أدى الى إصابته بارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة من جسدهما.





وأفادت مصادر داخل مستشفي المنشاوي أن الضباط وزملائه من افراد اسرته تواجدوا برفقة زوجة الأول لتأهيلها لإجراء عملية الوضع بقسم النساء والتوليد والتى نتج عنها مولد الجنين متوفيا مشيرين أن الطبيب "احمد.ش، طبيب مقيم نساء وتوليد باجراء العملية لها فى منتصف الليل امس، وعقب مرور ساعة فوجئت إحدى الممرضات بوجود الضابط وبرفقته شخصين فى قسم النساء والتوليد وهو امر غير مقبول إداريا فى تلك الأوقات.





وتابعت المصادر أنها طلبت من ضابط الشرطة مغادرة القسم وهو ما رفضه الضابط وقام بالتعدى عليها بالسب والشتم وعندما تدخل الطبيب وفرد أمن بالمستشفى تم التعدي عليهما بالضرب ما تسبب في إصابة الطبيب باشتباه بارتجاج فى المخ وكدمات متفرقة بالوجه وفرد الأمن مصاب بكدمات فى الوجه.



