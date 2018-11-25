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الزغبي: النظام التعليمي الجديد يقدم نموذجاً مختلفاً من جميع النواحي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:46 م
مصطفى الزغبى وكيل
مصطفى الزغبى وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
ايمن محمد
تفقد مصطفى الزغبى وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم مدرسة سعد زغلول الابتدائية برأس سدر لمتابعة مدي انتظام سير العملية التعليمية، حيث كان برفقته عبد الرازق عثمان مدير إدارة رأس سدر التعليمية.

كما زار الزغبي مدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد كتات الثانوية العسكرية بنين، وقال الزغبي في كلمته أمام الطلاب: "إن مصر تقوم بتحويل نظام التعليم العام بداية من مرحلة رياض الأطفال وصول لنهاية التعليم الثانوي لضمان امتلاك الأجيال الجديدة لمهارات القرن الحادي والعشرين".

وأشار إلى أن تصميم النظام التعليمي الجديد يشمل المناهج والمواد التعليمية وأدوات التقييم ودمج التكنولوجيا مع استخدام استخدام استراتيجيات تدريس حديثة .

وأضاف "الزعبي" أن بنك المعرفة المصري هو تجربة فريدة من نوعها لخدمة جودة التعليم مطالبا بضرورة الاستفادة القصوى من تلك الخدمة المجانية ذات المستوى العالمي".
الزغبي: النظام التعليمي الجديد يقدم نموذجاً مختلفاً من جميع النواحي
الزغبي: النظام التعليمي الجديد يقدم نموذجاً مختلفاً من جميع النواحي
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