الزغبي: النظام التعليمي الجديد يقدم نموذجاً مختلفاً من جميع النواحي

تفقد مصطفى الزغبى وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم مدرسة سعد زغلول الابتدائية برأس سدر لمتابعة مدي انتظام سير العملية التعليمية، حيث كان برفقته عبد الرازق عثمان مدير إدارة رأس سدر التعليمية.





كما زار الزغبي مدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد كتات الثانوية العسكرية بنين، وقال الزغبي في كلمته أمام الطلاب: "إن مصر تقوم بتحويل نظام التعليم العام بداية من مرحلة رياض الأطفال وصول لنهاية التعليم الثانوي لضمان امتلاك الأجيال الجديدة لمهارات القرن الحادي والعشرين".





وأشار إلى أن تصميم النظام التعليمي الجديد يشمل المناهج والمواد التعليمية وأدوات التقييم ودمج التكنولوجيا مع استخدام استخدام استراتيجيات تدريس حديثة .



