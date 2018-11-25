ضبط 876 مخالفة مرورية وتحصيل 48 ألف جنيه بشوارع طنطا والمحلة

حررت مباحث المرور بالغربية اليوم 876 مخالفة مرورية وتحصيل 48 ألف جنيه بشوارع طنطا والمحلة فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط المخالفات المرورية حرر (29) سيارة بدون لوحات ورخصتى القياده والتسيير و(24) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و(255) مخالفة على نموذج 125 و(62) انتظار خاطئ و(3) سيارات لتجاوز خط السير وتم التصالح فى (651) حالة مقابل تحصيل مبلغ (48500 جنيها) كغرامات فورية.



وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

