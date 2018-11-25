إدارة النشاط الثقافي والفني بجامعة حلوان تنظم مسابقات دينية

تنظم إدارة النشاط الثقافى والفنى برعاية الشباب بجامعة حلوان، مسابقات ثقافية ودينية فى اطار دعم الانشطة الثقافية والدينية، التي تساهم فى ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية لدى نفوس الطلبة، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة.





وتشمل المسابقات، مسابقة "الإنشاد الديني"، وتقام يومي 28 و 29 نوفمبر، بقاعة المكتبة الموسيقية بالمكتبة المركزية بالجامعة، ومسابقة "الأحاديث النبوية" في "حفظ وتفسير الأربعون النووية"، يومي 11 و 12 ديسمبر المقبل، بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمني رئاسة الجامعة، و"حفظ القرآن الكريم" من 2 إلي 5 ديسمبر، بقاعة الاجتماعات بالدور الأرضي بمني رئيس الجامعة.



