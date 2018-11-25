الكشف على 1600 حالة بقنا بقوافل «عنيك في عنينا»

تمكن الفريق الطبى لمبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى، من توقيع الكشف علي 1600 مواطن بمحافظة قنا، وذلك بالتنسيق مع قيادات المحافظة والأجهزة المعنية.





قالت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة عنيك في عنينا، تم إطلاق قافلتين يومى الجمعة والسبت بمحافظة قنا، ليصل عدد القوافل التي تم إطلاقها بالمحافظة إلى 6 قوافل، تم خلالها الكشف علي 1600 مواطن خلال قافلتى قرية كوم الضبع مركز نقادة، وقرية الحميدات بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، موضحة بأن القوافل تواجدت في الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، واستهدفت القافلتين الكشف على أمراض العيون بالمجان للقرى المجاورة لقري نقادة والحميدات بمحافظة قنا.





وأوضحت "صبري"، بأن قوافل عنيك في عنينا بقنا تلاقي إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيت تتكفل المبادرة بالكشف على المواطنين وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.



