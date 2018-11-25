وزيرة التخطيط: التطور التكنولوجي يدعم اندماج مصر بالأسواق العالمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط أن معرض كايرو أى سى تى الاتصالات يزداد تطورا عاما بعد الآخر .





وأشارت السعيد، فى كلمتها خلال معرض كايرو أى سى تى فى جلسته الافتتاحية أن الوزارة تحرص سنويا على المشاركة فى المعرض، خاصة وأن قطاع الاتصالات يشهد تطورا يوما بعد يوم فى جميع المجالات ولا سيما الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفى.





وأضافت أن الأخذ بالآليات التكنولوجية يساعد على تطور التجارة الإلكترونية، لافتة إلى مصر تسير بخطى ثابتة فى هذا الصدد ولا سيما الشمول المالى هذا الملف الذى يشهد حراكا كبيرا .





وقالت إن وزارة التخطيط تضع خريطة متكاملة من الخدمات الحكومية تعتمد على سبل التكنولوجيا الحديثة لافتة إلى أنه بصدد إطلاق النسخة الرابعة للبوابة الرقمية





وأوضحت أن الوزارة تتوسع فى تنفيذ المنافذ الحكومية بالتعاون مع الجهات المختلفة والأخذ بها بسبل التكنولوجيا توفيرا للوقت والجهد المواطنين .



