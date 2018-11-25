ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة التخطيط: التطور التكنولوجي يدعم اندماج مصر بالأسواق العالمية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط أن معرض كايرو أى سى تى الاتصالات يزداد تطورا عاما بعد الآخر.

وأشارت السعيد، فى كلمتها خلال معرض كايرو أى سى تى فى جلسته الافتتاحية أن الوزارة تحرص سنويا على المشاركة فى المعرض، خاصة وأن قطاع الاتصالات يشهد تطورا يوما بعد يوم فى جميع المجالات ولا سيما الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفى.

وأضافت أن الأخذ بالآليات التكنولوجية يساعد على تطور التجارة الإلكترونية، لافتة إلى مصر تسير بخطى ثابتة فى هذا الصدد ولا سيما الشمول المالى هذا الملف الذى يشهد حراكا كبيرا .

وقالت إن وزارة التخطيط تضع خريطة متكاملة من الخدمات الحكومية تعتمد على سبل التكنولوجيا الحديثة لافتة إلى أنه بصدد إطلاق النسخة الرابعة للبوابة الرقمية 

وأوضحت أن الوزارة تتوسع فى تنفيذ المنافذ الحكومية بالتعاون مع الجهات المختلفة والأخذ بها بسبل التكنولوجيا توفيرا للوقت والجهد المواطنين .

وأكدت أن التحول الرقمى هو أساس التنمية الشاملة وان اندماج مصر مع الاقتصاد العالمي يعتمد على الأخذ بكل وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.
loading...

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يكشف حقيقة رحيل طاهر محمد خلال الانتقالات الشتوية

تقارير: باتريس كارتيرون مرشحا لتدريب منتخب تونس

النيابة تصرح بدفن جثماني شهيدي كمين العياط.. صور

الأهلي يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق

وكيل أعمال كارتيرون يكشف كواليس إقالته من قيادة الأهلي

علي غزال بصحبة ابنته وزوجته في أسوان ..صور

شاهد.. صور نادرة للفنانة أم كلثوم خلال رحلة علاجها بواشنطن

أول خطوة عملية من ماكرون ردا على احتجاجات السترات الصفراء

مسلسل كارتون يتسبب فى مقتل مدرسه على يد طالب.. والداخلية تحذر الأسر .. فيديو

6 علاجات بديل طبيعي لفوار الحموضة من مطبخك

الحمولة الزائدة تغرق معدية بقرية بشتامي.. ومصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين من أبناء المنوفية.. وعرض السائق المتهم على النيابة العامة بكوم حمادة

جون أنطوى يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق فى الدورى الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في عرض جريمة الايموبيليا

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

منة فضالي تبرز أنوثتها بلون شعرها الجديد ..صور

لقاء ودي بين ولي العهد السعودي وملك إسبانيا السابق .. صور

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي للدورة الـ22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

فيديو

إنجى على تنشر فيديو جديدا لاحتفال أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما
الاتحاد يتقدم على الطلائع بهدف بنظرية الهجوم الخاطف في الشوط الأول ..فيديو
بطل العالم الذي تحول إلى بائع كشري يحكي تفاصيل مواجهة لاعب إسرائيلي .. فيديو
بطل العالم للكاراتيه يروي بالدموع تفاصيل مأساة انتحار نجله شنقا ..فيديو
خالد قمر يتقدم للاتحاد السكندري أمام الطلائع في الدوري الممتاز .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟