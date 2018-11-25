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حوادث

تشييع جثمان شهيد كمين العياط بمسقط رأسه بالمنوفية.. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
محمد امين
شيع المئات من أهالي قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، الأحد، جثمان شهيد الواجب النقيب شرطة عمر مجدي صبحي، شهيد الواجب الذي استشهد صباح اليوم، بالطريق الإقليمي بالعياط.

وتم تشييع الجنازة وسط بكاء أهالي القرية وأصدقاء الشهيد الذين أثنوا عليه ووصفوه بالخلوق.

وتم تشييع الجنازة بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وبحضور الدكتور أحمد القزاز، رئيس مجلس المدينة، واللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية.

وردد الأهالي الهتافات المناهضة للإرهاب ونددوا بالأعمال الإرهابية.
تشييع جثمان شهيد كمين العياط بمسقط رأسه بالمنوفية.. صور
تشييع جثمان شهيد كمين العياط بمسقط رأسه بالمنوفية.. صور
تشييع جثمان شهيد كمين العياط بمسقط رأسه بالمنوفية.. صور
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