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أخبار العالم

الدفاع الروسية: الطيران الروسي يصفي من قام بقصف حلب بالمواد الكيميائية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام الطيران الروسي بتصفية المسلحين، الذين قصفوا مدينة حلب بالمواد الكيميائية أمس السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في تصريح صحفي اليوم الأحد: "إن الاستخبارات التابعة للقوات الروسية الموجودة في سوريا رصدت في المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب المواقع، التي أطلق المسلحون منها القذائف لاستهداف المدنيين في مدينة حلب بالمواد الكيميائية، كما رصدت دلائل على تحضير المسلحين لتكرار الهجوم الكيميائي انطلاقا من إدلب".

وأضاف كوناشينكوف: "أنه استنادا إلى المعلومات الاستخباراتية أغارت الطائرات الحربية الروسية على مواقع الإرهابيين، التي قصفوا منها حلب بالذخائر المحشوة بالمواد الكيميائية مساء السبت 24 نوفمبر الجاري، ما أسفر عن تدمير كافة الأهداف المحددة".
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