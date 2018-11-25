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اقتصاد

لجنة التشييد والبناء ترحب بطرح الدولة أراضي قطاع الأعمال أمام المطورين العقاريين

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
علياء فوزى
قال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن طرح 24 قطعة أرض مملوكة للشركات التابعة في 10 محافظات بإجمالى 24 مليون متر مربع أمام مطورين عقاريين، إجراء جيد من قبل الحكومة يتيح فرصة لتوفير أراض سكنية فى منطقة الدلتا الى تعانى من ندرة في المعروض بها. 

وأضاف فوزى لـ"صدى البلد" أن طرح أرض فى مناطق مختلفة من الدلتا يعد منتجا تنافسيا متوقعا أن تشهد المزايدات عليها إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين العقاريين.

وأكد فوزى، أن اجراءات تغير النشاط لتلك الأراضي حاجة ملحة حتى لا يصطدم المستثمرون العقاريون بتعقيدات تمنع تنفيذ مشروعاتهم منوها الى ضرورة إصدار شهادة صلاحية لتلك الأراضى من المحليات بالمحافظات تسمح بإقامة مبان عليها فضلا عن وجود اشتراطات البناء.

ويشار إلى أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق اعلن فى أكتوبر الماضى عن اعتزام وزارته طرح 24 قطعة أرض مملوكة للشركات التابعة في 10 محافظات بإجمالى 24 مليون متر مربع بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة، وتتراوح مساحة الاراضى بين 40 ألف متر مربع ، 3.7 مليون متر مربع للقطعة الواحدة منوها الى الوزارة ستمنح أولوية للسداد النقدي أو على أقساط من عامين إلى ستة أعوام.
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