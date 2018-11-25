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الحزب الحاكم بالجزائر يشكل هيئة لتسيير أعماله بقيادة معاذ بو شارب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن معاذ بو شارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) الجزائري اليوم الأحد عن تنصيب الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يقود الائتلاف الحاكم بالجزائر.

وتضم الهيئة معاذ بوشارب منسقا للهيئة، وتضم الهيئة أعضاء من المكتب السياسي للحزب وبرلمانيين وهم: ليلى الطيب، ومحمود قمامة، وسعيدة بوناب وسعيد لخضاري ومصطفى كريم رحيال، وسميرة بوراس كركوش.

يذكر أن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس أعلن في 14 نوفمبر الجاري، دخل في عطلة إجبارية بسبب وعكة صحية ألمت به، ليقرر الحزب تنصيب هيئة لتسيير الحزب.

وقال بوشارب في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة اليوم إن هذه الهيئة ستعمل تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب، مضيفا أن الهيئة ستعمل بكل جد وشفافية على عقد مؤتمر استثنائي للحزب.
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