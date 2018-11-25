البورصة تبدأ تعاملات الأسبوع بالخسائر.. ومؤشراتها الثلاثة تستقر بالمنطقة الحمراء.. ومبيعات الأجانب تتراجع 18 مليار جنيه

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة.. اليوم

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات اليوم

مبيعات العرب والأجانب تكبد البورصة 18 مليار جنيه خسائر

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لجميع المؤشرات.وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.09%.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.24%.ثم واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، فى جلسة أول الأسبوع.وبلغت قيمة التداول 455.7 مليون جنيه، على 118.39 مليون سهم.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 2.97% ليصل إلى مستوى 13268 نقطة، فاقدًا 406.39 نقطة.وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لجميع المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 18.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.306 مليار جنيه، وأرجع البعض سبب التراجع إلى تعديل وزارة المالية آلية احتساب ضريبة أذون الخزانة.وبلغ حجم التداول على الأسهم 205 ملايين ورقة مالية بقيمة 795 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 26.6 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.95% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.71% والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.78%ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 3.4 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 81.8 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالى.وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 13153 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2170 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 3.11% عند مستوى 13107 نقاط.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.92% عند مستوى 681 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1701 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 121 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.