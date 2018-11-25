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أخبار العالم

ماي: اتفاق بريكست يخدم مصلحتنا الوطنية ويجب الاصطفاف خلفه

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، إن اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي - الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأعضاء - هو اتفاق جيد للبلاد، ومن المصلحة الوطنية للجميع أن يصطفوا خلفه.

وأضافت ماي - في مؤتمر صحفي نقله تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الناطق بالإنجليزية - أن اليوم هو بداية مناقشات وطنية ستستمر على مدى الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن البرلمان سيصوت عليه قبل أعياد الميلاد لتكون تلك من أهم عمليات التصويت التي عقدها البرلمان منذ سنوات، وسيعتمد عليها إذا ما كانت البلاد ستتحرك للأمام بالجميع أم يفتح الباب لمزيد من الانقسام.

وتابعت: "سأذهب بالاتفاق إلى مجلس العموم، واثقة أننا حققنا أفضل اتفاق ممكن ومليئة بالتفاؤل حول مستقبل بلادنا"، لافتة إلى أنها ستدافع عن الاتفاق داخل البرلمان وخارجه بكل قوتها وأنها تتطلع إلى تلك الحملة.

ولفتت ماي إلى أنه رغم وجود بلادها خارج السوق الموحدة واتحاد الجمارك، إلا أنه ستكون لبلادها شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بشكل أقرب من أي دولة أخرى؛ ما يصب في صالح التجارة والمصلحة الوطنية سويًا.

كما دافعت ماي عن الاتفاق، قائلة: "إنه يحمي الأشياء التي تقدرها بلادها في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي ويضع بلادها على مسار مستقبل من الفرص والرخاء ويمنحها فرص توقيع اتفاقيات تجارة جديدة خارج الاتحاد وفتح أسواق جديدة وتوفير المزيد من الوظائف وتحسين الخدمات".

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