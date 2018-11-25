الداخلية العراقية تعتقل 19 بينهم 5 ينتمون لتنظيم داعش في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال 19 مطلوبا من بينهم 5 ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي ويعملون فيما يسمى "ديوان الجند" في الموصل.



وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، إن: "مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى وبناء على أوامر قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين، ألقت القبض على ١٩ متهما مطلوبا قضائيا، بينهم خمسة من عناصر داعش الإرهابية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند صادر بحقهم مذكرات اعتقال".



وأوضح أن المطلوبين تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من جانبي مدينة الموصل.



