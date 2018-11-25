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فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:50 م
لقاء ذاكرة المسرح
لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
جمالات الدمنهورى
عقد مسرح أوبرا دمنهور اليوم الأحد لقاء ثقافياً تحت عنوان "ذاكرة المسرح" استضاف خلاله الفنان فاروق فلوكس وذلك ضمن فعاليات النشاط الفكرى والثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وأدارت الحوار مقررة الملتقى الكاتبة الصحفية غادة الوكيل. 

وتناول اللقاء نشأة فاروق فلوكس حيث تخرج من كلية الهندسة وعمل مهندس ثم التحق بكلية الحقوق، وبعد ذلك درس الفنون المسرحية، نظرا لعشقه الفن وشغفه له ورغبته العمل كفنان.

كما دار اللقاء حول سلسلة أعماله الفنية منها مسرحية سيدتى الجميلة بطولة فؤاد المهندس وشويكار، بالإضافة إلى عمله فى مسرح نجيب الريحانى، كما تحدث عن التطورات التى حدثت بالمسرح والتى ساهمت فى ظهور فنانين كبار مثل عبد المنعم مدبولى... وغيرهم، وقد وجه فلوكس نصيحة لشباب دمنهور المحبين للمسرح والراغبين فى الاشتغال به.

وحرص عدد كبير من شباب دمنهور المهتمين بفنون المسرح ومحبى الفنان فلوكس على حضور اللقاء، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية بصحبته، وشهد اللقاء مجموعة من مدرسة الأمل للصم والبكم ورافقتهم أميرة محمد رضا مدرسة الصم والبكم لترجمة اللقاء لهم. 

وتعد مشاركة هذه الفئة الاجتماعية السابقة الأولى من نوعها فى الندوات الثقافية، حيث فتحت دار الأوبرا أبوابها لهم لكى تشركهم فى كافة الأنشطة الفنية والثقافية، وكبداية أولى لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى مجالات مختلفة. 

وشارك فى اللقاء بعض متدربي مركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور الذين تعلموا العزف على آلة الكمان والعود، وقد قدموا معزوفات فنية مختلفة كلاسيكية غربية وشرقية أعمال الموسيقيين بيتهوفن (غربى) ومحمد عبد الوهاب (شرقى).
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
فلوكس يحكي تاريخه الفني في لقاء ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور
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