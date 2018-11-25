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ديني

هل يجوز الدعاء على من آذانى؟ علي جمعة يجيب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من تعرض للإيذاء واستطاع أن يعفو ويصفح عن من أذاه فهذه من أعلى درجات المسامحة.

وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال مضمونه «هل الدعاء على أشخاص أذونى حرام شرعًا مع العلم أنى غير قادرة على مسامحتهم؟»: "إن كنتِ لا تستطيعى مسامحتهم فلا تدعى عليهم لقوله تعالى {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، فالله أعطانا فرصة للعفو والصفح وجعلها أمرا وجعل هذا الأمر عليه ثواب".

وأشار إلى أنه ربما الشخص الذى فى اعتقادك أنه ظلمك لا يكون مخطئًا، فالأحوط أن تسامحى وتعفي طلبًا للثواب وامتثالًا لأمر الله تعالى.
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