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تعليم

جامعة أسوان توقع اتفاقية تفاهم للبدء في تنفيذ مبادرة رواد النيل

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:25 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
وقع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور حنا جريس قلدس رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات المتخصصة في ريادة الأعمال، إتفاقية تفاهم للبدء في تنفيذ مبادرة رواد النيل التي تهدف إلي دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إنتاج المنتج المحلى.

وصرح الدكتور أحمد غلاب بأن الإتفاقية تهدف إلى تنفيذ أنشطة متعددة في مجال ريادة الأعمال لفتح آفاق جديدة لطلاب الجامعة والخريجين وطرح أفكار لمشروعات جديدة ، علاوة على تنمية قدرات أصحاب المشروعات القائمة .

فيما أشار الدكتور ياسر عبدالحميد دياب عميد كلية الزراعة بجامعة أسوان إلى أن مبادرة رواد النيل سوف تتيح إفتتاح مركز دائم لريادة الأعمال في جامعة أسوان وتتضمن تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل للطلاب والخريجين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين ، وتستمر المبادرة لمدة 3 سنوات .

وأوضح بأن مبادرة رواد النيل هي مبادرة شبابية يدعمها البنك المركزي المصري وتشرف على تنفيذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع وزارة التخطيط ، وأكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد من الجهات المعنية.
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