رئيس قطاع الإسكـان: سداد مقدمات حجز نزهة التجمع الثالث حتى 17 ديسمبر

أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكـان والمــرافق، ورئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الاسكان الاقتصادي، أنه بالنسبة للقرعة العلنية لمشروع "نزهة التجمع الثالث" بمنطقة المستقبل (3) بالتجمع الثالث - مدينة القاهرة الجديدة التي تمت يوم الأحد الموافق 1/4/2018 بإستاد المقاولون العرب، وتيسيرًا من حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الفائزين بالقرعة والذين لم يقوموا بسداد نسبة الــ(20%) باقي مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، فقد تقرر إعطاء مهلة إضافية لهم لسداد باقي مقدم الحجز بخلاف غرامات التأخير المستحقة، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 17/12/2018 من خلال بنك التعمير والاسكان (فرع القطامية).



وأكدت المهندسة نفيسة هاشم أنه لن يعتد بأية طلبات ترد بعد هذه الفترة وسيتم إلغاء التخصيص في تلك الحالة.​