ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس قطاع الإسكـان: سداد مقدمات حجز نزهة التجمع الثالث حتى 17 ديسمبر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:45 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكـان والمــرافق، ورئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الاسكان الاقتصادي، أنه بالنسبة للقرعة العلنية لمشروع "نزهة التجمع الثالث" بمنطقة المستقبل (3) بالتجمع الثالث - مدينة القاهرة الجديدة التي تمت يوم الأحد الموافق 1/4/2018 بإستاد المقاولون العرب، وتيسيرًا من حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الفائزين بالقرعة والذين لم يقوموا بسداد نسبة الــ(20%) باقي مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، فقد تقرر إعطاء مهلة إضافية لهم لسداد باقي مقدم الحجز بخلاف غرامات التأخير المستحقة، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 17/12/2018 من خلال بنك التعمير والاسكان (فرع القطامية).

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم أنه لن يعتد بأية طلبات ترد بعد هذه الفترة وسيتم إلغاء التخصيص في تلك الحالة.​
loading...

ترشيحاتنا

مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور

مشادة بين صاحب مركز علاج إدمان وضحايا المركز على الهواء.. فيديو

عبد المنعم السعيد: جولة محمد بن سلمان الخارجية تنهي أزمة خاشقجي

البحوث الإسلامية تكشف عن 3 أمور أوصى بها الرسول عند دخول المسجد

سعد الصغير يوجه رسالة إلى نجله بعد زفافه

حبس صاحب معدية الموت بالبحيرة ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات

الداخلية تواصل التضحية من جديد.. سيارة نقل تدهس ضابطين فى كمين على الطريق الإقليمى بالعياط.. وأحدهما قبل وفاته: اللهم اغسلني بدمي.. صور

علماء يشككون في نظرية التطور البشري.. ويؤكدون: كل البشر من أب واحد وأم واحدة

أحمد موسى: العمال قضوا شهرا لتجهيز قصر الاتحادية بعد خروج مرسي

حبس رئيس نادي الصيد السابق بتهمة تزوير نتيجة الجمعية العمومية

اتفاق بين فودافون وواحات السيليكون على توظيف 500 شاب وفتاة.. تفاصيل

أحمد أيوب: نيدفيد لاعب مميز ومؤثر وهذا مركزه الأفضل في الملعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟