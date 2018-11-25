محافظ الغربية يفتتح المدرسة الرسمية الدولية IG بطنطا..صور

افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية صباح اليوم المدرسة الرسمية الدولية ((IG بطنطا على مساحة 3804 متر مربع وبتكلفة 7 مليون جنية وتضم 42 فصل دراسي لمراحل التعليم الأساسي والثانوي.



يأتي ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وفقًا للمعايير الدولية فقد نالت محافظة الغربية نصيب في تشغيل مدرسة (IG) دولية حكومية وذلك بعد توقيع بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مجموعة المدارس الدولية في مصر على إنشاء مجموعة مدارس (IG) دولية حكومية.



والجدير بالذكر أن هذه المدرسة هي الأولى من نوعها بمحافظة الغربية ضمن خمس مدارس على مستوى الجمهورية في مدينة الشروق والعبور والمنصورة وبورسعيد.



وخلال الافتتاح أشار محافظ الغربية إلى أن افتتاح المدرسة الرسمية الدولية ((IG بطنطا اليوم دليل واضح على اهتمام القيادة السياسية الحالية بالوصول بكافة الخدمات إلى مواطني القرى والمدن الصغيرة وعدم قصر الخدمات على العواصم والمدن.