انطلاق الموسم الثاني لدوري عباقرة جامعة الفيوم .. صور

نظمت اليوم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم الموسم الثاني لدوري عباقرة الجامعة على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2018 – 2019 تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وتضمنت لجنة التحكيم بالمسابقة الدكتور أيمن عبد القوي الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة والدكتور عماد عبد السلام المدرس بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية، و صالح السيد سيد المعيد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار.



وتتم المسابقة على ثلاث مستويات في مختلف المجالات " العلمية – والأدبية – والتاريخية – الرياضية – الفن – القدرات الذهنية – المعلومات العامة " وتستمر المسابقة خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.



وفي ختام المسابقة سيتم تكريم الحاصلين علي المركزين الأول والثاني.