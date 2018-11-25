وكيل مديرية التعليم بالفيوم يجتمع بمجلس أمناء المحافظة ..صور

عقد الدكتور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم إجتماعا مع أعضاء مجلس الأمناء والأباء لمديرية التربية والتعليم بالفيوم على مستوى المحافظة بحضور أعضاء توجيه عام التربية الإجتماعية وذلك بمكتبه بديوان المديرية.



وناقش الاجتماع تطبيق القرار الوزاري 306 بشأن اعادة انتخاب رئيس مجلس الأمناء والنائب والمراقب المالي للمجلس، وجرى استعراض قرار رئيس الجمهورية بشأن إجراء الكشف الطبي عن فيرس c لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية (عام _ فنى) على مستوى المحافظة.



كما ناقش جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018م / 2019م، وتمت مناقشة موانع الامتحانات ومناقشة كيفية توفير خامات الامتحانات في الفترة القادمة على مستوى الإدارات التعليمية.