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بين الناس

أهالي شارع طومانباي يشكون من الكلاب الضالة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
كريم ناصر
اشتكى أهالى شارع طومانباى في منطقة سرايا القبة من انتشار الكلاب الضالة.

وقال علي رجب أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري في رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع: "إن شارع طومان باى يعانى من انتشار الكلاب الضالة ليلا وتهديدها للأطفال، وإثارتها الذعر فى قلوب المارة، مما يعرقل حركة سير السيارات بالشارع".

وأضاف "محمد حسن" أحد سكان الشارع، أن الشارع يعاني أيضا من مشكلة ضعف الإنارة به ما يثير الذعر فى قلوب المارة، ويتسبب في الكثير من الحوادث.

وطالب القراء من الحى والجهات المسؤولة سرعة التعامل مع الأمر، والعمل على إنارة الشارع والحد من ظاهرة الكلاب الضالة، لإعادة صورة الحى لمظهره الحضارى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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