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تعليم

هند عبد الغفار: اتحاد الطلاب مش رحلات وبس ..فيديو وصور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت هند عبد الغفار، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن طلابًا كثيرين يرون أن اتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية تعطيلًا عن الدراسة، وأن الهدف من الجامعة تحصيل علمي جيد فقط.

وأضافت "عبد الغفار"، خلال استضافتها بندوة لاتحادات طلاب جامعات العاصمة، بموقع «صدى البلد»، أن اتحاد طلاب الجامعة سيعمل على إزالة الأفكار الخاطئة عن اتحاد الطلاب، قائلة: "اتحاد الطلاب مش رحلات وبس"، مشيرة إلى أن الاتحاد سيعمل على تقديم خدمات حقيقية للطلاب.

وأوضحت نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق في اجتماع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، على تدشين مشروع لتأهيل الطلاب لسوق العمل، مشيرة إلى أنه ليس شرطا أن الطالب بما يدرس من مواد علمية داخل كليته، خاصة إذا كان لا يحب الدراسة بكليته، فمن خلال ممارسة النشاط سيكتشف مجال العمل الأقرب له.
هند عبد الغفار: اتحاد الطلاب مش رحلات وبس ..فيديو وصور
هند عبد الغفار: اتحاد الطلاب مش رحلات وبس ..فيديو وصور
هند عبد الغفار: اتحاد الطلاب مش رحلات وبس ..فيديو وصور
هند عبد الغفار: اتحاد الطلاب مش رحلات وبس ..فيديو وصور
هند عبد الغفار: اتحاد الطلاب مش رحلات وبس ..فيديو وصور
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