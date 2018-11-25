هند عبد الغفار: اتحاد الطلاب مش رحلات وبس ..فيديو وصور

قالت هند عبد الغفار، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن طلابًا كثيرين يرون أن اتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية تعطيلًا عن الدراسة، وأن الهدف من الجامعة تحصيل علمي جيد فقط.





وأضافت "عبد الغفار"، خلال استضافتها بندوة لاتحادات طلاب جامعات العاصمة، بموقع «صدى البلد»، أن اتحاد طلاب الجامعة سيعمل على إزالة الأفكار الخاطئة عن اتحاد الطلاب، قائلة: "اتحاد الطلاب مش رحلات وبس"، مشيرة إلى أن الاتحاد سيعمل على تقديم خدمات حقيقية للطلاب.



