قوافل اجتماعية بالدقهلية للتوعية بالظواهر والمشكلات الحديثة

نظم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة ، قافلة اجتماعية وندوة بنادي المعلمين بمدينة المطرية تناولت خلالها أهم المشكلات الاجتماعية بالمجتمع المعاصر اهمها التنمر ، مشاكل الزواج المبكر ، مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي ، والعنف ضد المرأة واستهدفت القافلة عدد من طلاب المدارس ، والشباب، والمرأة ، وعقد ملتقي مهني للأخصائيين الاجتماعيين لتطوير الاخصائيين الاجتماعيين وتفعيل دورهم في المشاركة المجتمعية .



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس إدارة أكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، وريادة الدكتور محمد محمود سرحان عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة ، وشارك بالقافلة فريق عمل ضم كلا من الدكتور محمد عزت ، الدكتور تامر الشرباصي ، والدكتورة سهير الشريف ، والدكتور السيد حسن والدكتور عماد صبري ، والدكتورة فتحية جمعة ، والدكتور حسام وجية.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد محمود سرحان عميد المعهد ، أنه من المقرر أن تجوب القوافل الاجتماعية مختلف مدن ومراكز محافظة الدقهلية، وذلك لنشر التوعية بالظواهر السلبية والمشكلات الحديثة بالمجتمع ووضع مقترحات وحلول لها من خلال الحوار المباشر للفئه المستهدفة سواء من طلاب المدارس أو الشباب أو المرأة، بجانب تنظيم ورش عمل للأخصائيين الاجتماعين للتطوير من امكانيتهم في التعامل مع هذه المشكلات وكيفية حلها.