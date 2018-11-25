ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قوافل اجتماعية بالدقهلية للتوعية بالظواهر والمشكلات الحديثة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:14 م
ندوة بنادي المعلمين
ندوة بنادي المعلمين بمدينة المطرية
همت الحسينى
نظم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة ، قافلة اجتماعية وندوة بنادي المعلمين بمدينة المطرية تناولت خلالها أهم المشكلات الاجتماعية بالمجتمع المعاصر اهمها التنمر ، مشاكل الزواج المبكر ، مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي ، والعنف ضد المرأة واستهدفت القافلة عدد من طلاب المدارس ، والشباب، والمرأة ، وعقد ملتقي مهني للأخصائيين الاجتماعيين لتطوير الاخصائيين الاجتماعيين وتفعيل دورهم في المشاركة المجتمعية .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس إدارة أكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، وريادة الدكتور محمد محمود سرحان عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة ، وشارك بالقافلة فريق عمل ضم كلا من الدكتور محمد عزت ، الدكتور تامر الشرباصي ، والدكتورة سهير الشريف ، والدكتور السيد حسن والدكتور عماد صبري ، والدكتورة فتحية جمعة ، والدكتور حسام وجية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد محمود سرحان عميد المعهد ، أنه من المقرر أن تجوب القوافل الاجتماعية مختلف مدن ومراكز محافظة الدقهلية، وذلك لنشر التوعية بالظواهر السلبية والمشكلات الحديثة بالمجتمع ووضع مقترحات وحلول لها من خلال الحوار المباشر للفئه المستهدفة سواء من طلاب المدارس أو الشباب أو المرأة، بجانب تنظيم ورش عمل للأخصائيين الاجتماعين للتطوير من امكانيتهم في التعامل مع هذه المشكلات وكيفية حلها.
قوافل اجتماعية بالدقهلية للتوعية بالظواهر والمشكلات الحديثة
قوافل اجتماعية بالدقهلية للتوعية بالظواهر والمشكلات الحديثة
قوافل اجتماعية بالدقهلية للتوعية بالظواهر والمشكلات الحديثة
قوافل اجتماعية بالدقهلية للتوعية بالظواهر والمشكلات الحديثة
قوافل اجتماعية بالدقهلية للتوعية بالظواهر والمشكلات الحديثة
loading...

ترشيحاتنا

متحدث العاصمة الإدارية: مصر تدخل عصر ناطحات السحاب .. فيديو

بسبب التليفزيون.. مراهق يطعن أخيه حتى الموت

شاهد.. لأول مرة عمرو دياب بـ دبلة بصحبة دينا الشربينى وجدل جديد حول علاقتهما

سامح الصريطي يكشف تفاصيل مرض زوجته وسر وضعها بدار رعاية ..فيديو

شاهد .. سباق العرائس بالجرى 3 كيلو مترات بالعاصمة التايلاندية

الأرصاد تكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار والتقلبات الجوية.. فيديو

رسميا.. عصام الحضرى يرحل عن الإسماعيلى فى الشتاء

مفاجأة.. الأهلى يفاوض محمد عواد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية

إيهاب جلال يوصي بطل ليبيا بالتعاقد مع مدرب الأهلي السابق

وكيل أعمال كارتيرون يكشف كواليس إقالته من قيادة الأهلي

التسوية والتحكيم يقضي بعدم الاختصاص في نظر شطب عضوية هاني العتال

تعليق ناري لـ محمد عواد على استبعاده من المشاركة مع المنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي للدورة الـ22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

شاهد.. لأول مرة عمرو دياب بـ دبلة بصحبة دينا الشربينى وجدل جديد حول علاقتهما

ننشر منطوق حكم تأييد الإعدام فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات .. فيديو وصور

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

فيديو

المقاصة يهزم إنبي برباعية مثيرة ويحتل المركز الثاني بالدوري .. فيديو
شاهد .. فيلم تسجيلى للإنجازات التكنولوجية لوزارة الداخلية
جون أنطوي يسجل هاتريك فى مرمى إنبى ويتقدم للمقاصة بالهدف الرابع.. فيديو
أنطوى يضيف الثالث للمقاصة وحمدي فتحي يتعادل فى 3 دقائق.. فيديو
فيديوجراف.. مظاهرات العمال تهدد النظام الإيراني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟