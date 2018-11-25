إلغاء ندوة فيلم طاعة بمهرجان القاهرة السينمائى

ألغت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي ندوة الفيلم البريطاني "طاعة" للمخرج جيمي جونز، المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، التى كان مقررا إقامتها اليوم، وذلك لعدم حضور صناع العمل.



وتدور أحداث الفيلم حول صدام ما بين عالمين مختلفين تمامًا، تنتج عنه قصة حب مأساوية، على خلفية اضطرابات اجتماعية عنيفة وبعد أن يبدأ بطل العمل في تغير أسلوب حياته من أجل من يحب، يجد أن حياته مهددة بسبب عائلتها التي تختلف عنه في العادات والتقاليد، ويبدأ في اتخاذ طريق آخر هي وهو الصدام.



يذكر أن فيلم "طاعة" حصل على جائزة أحسن تصوير من مهرجان ترايبكا الأمريكي، ويُعرض حاليًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.