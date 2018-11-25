الكراسي الموسيقية عنوان الدوري .. 13 مدربا رحلوا بعد 15 أسبوعا .. آخرهم كارتيرون

الكراسي الموسيقية هي العنوان الأمثل للدوري الممتاز المصري لهذا الموسم، حيث شهدت العديد من الفرق رحيل مدربيهم نتيجه لسوء النتائج أو لوجود أزمات بين المدرب والإدارة، حيث رحل 13 مدربا على الرغم من مرور 15 جولة فقط من مسابقة الدوري الممتاز.



ويرصد صدى البلد فيما يلي المدربين الراحلين عن فرقهم وأسباب الرحيل:



1-باتريس كارتيرون

فجرت إدارة النادي الأهلي مفاجأة كبرى بقرارها إقالة كارتيرون عقب هزيمة الفريق أمام الوصل الإماراتي الخميس الماضي بهدفين مقابل هدف ووداعه لـ البطولة العربية رسميا، وسبق ذلك هزيمة الأهلي أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف بنهائي دوري أبطال أفريقيا وضياع اللقب الأفريقي للعام الثاني على التوالي، وتسابق إدارة الأهلي الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا له.



2- حسام حسن:

أعلن حسام حسن رحيله عن قيادة النادي المصري البورسعيدي عقب أزمة مباراة الفريق أمام جزيرة مطروح بـ الدور الـ 32 من الكأس، حيث طالب حسن بإقامتها باستاد بورسعيد، وهو الأمر الذي رفضه الأمن، مما أثار غضب حسن نتيجة رغبته في دعم جماهيره خاصة عقب وادعه الكونفدرالية.



وجدير بالذكر أن الفريق ودع الكنفدرالية عقب الهزيمة أمام فيتا كلوب بنصف نهائي البطولة 4-0، وهو ما أثار استياء حسن بشدة وأعلن المصري البورسعيدي عقب ذلك التعاقد مع ميمي عبد الرازق لقيادة الفريق خلفا له.



3- ميمي عبد الرازق:

أعلن ميمي عبد الرازق إقالته من قيادة الفريق عقب هزيمة الفريق أمام حرس الحدود بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وأعلنت الإدارة عقب ذلك تولي مصطفي يونس مدير الكرة قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.



4-على ماهر:

أعلن مجلس إدارة سموحة رحيل على ماهر عن قيادة الفريق على الرغم من نتائج الفريق الجيدة، ولكن جاءت الاستقالة بسبب استياء ماهر من إجراء بعض التغييرات بالجهاز الطبي دون الرجوع اليه و وجهت الادارة الشكر لـ ماهر و اعلنت التعاقد مع طارق يحي لقياده الفريق خلفا له.



5- طارق يحيى:

أعلن طارق يحيى استقالته من قيادة فريق بتروجيت عقب نتائج الفريق السيئة، بالإضافة لضعف الإمكانيات المادية للنادي، حيث أعلنت الإدارة عقب ذلك التعاقد مع مؤمن سليمان لقيادة الفريق خلفا له.



6-خير الدين مضوي:

أعلن مضوي استقالته من قيادة فريق الإسماعيلي بسبب سوء نتائج الفريق بالدوري الممتاز لتقبل الإدارة الاستقالة وتعلق التعاقد مع جورفان فييرا لقيادة الفريق خلفا له.



7- محمد عمر:

أعلن محمد عمر استقالته من قيادة فريق الاتحاد السكندري بسبب سوء نتائج الفريق بالدوري الممتاز على الرغم من تمسك الادارة ببقائه، ولكنه آثر الرحيل لتعلن الإدارة التعاقد مع حلمي طولان خلفا له.



8- فالنتيم:

أعلنت إدارة نادي بيراميدز رحيل فالنتيم عن قيادة الفريق بسبب تذبذب أداء الفريق عقب 3 جولات فقط من بطولة الدوري الممتاز، لتعلن الإدارة التعاقد مع ريكاردو لافبولبي خلفا له.



9- ريكاردو لافولبي:

أعلنت ادارة نادي بيراميدز رحيل المدرب عن الفريق بسبب سوء أداء الفريق لتعلن تولي حسام حسن قيادة الفريق خلفا له.



10-انطونيو كالديرون:

أعلنت ادارة فريق النجوم اف سي رحيل المدير كالديرون عن الفريق عقب 6 مباريات فقط من بطولة الدوري الممتاز بسبب سوء نتائج الفريق وخوفا من هبوط الفريق للدوري الممتاز ب مرة أخرى، وتولي أحمد سامي قيادة الفريق خلفًا له.



11- عماد سليمان:

اعلنت ادارة نادي حرس الحدود استقالة المدرب عماد سليمان عن قيادة الفريق بسبب سوء نتائج الفريق، وتولي طارق العشري قيادة الفريق خلفا له.



12- علاء نبيل:

أعلنت إدارة نادي المقاولون العرب رحيل علاء نبيل عن قيادة الفريق بسبب سوء نتائج الفريق بالدوري الممتاز لتعلن تولي عماد النحاس قيادة الفريق خلفا له.



13-محمد حلمي:

أعلنت إدارة نادي طلائع الجيش استقالة محمد حلمي عن قيادة الفريق بسبب سوء النتائج وأداء الفريق، حيث أعلنت الإدارة قرب إتمام التعاقد مع البلجيكي لوك إيميل لقيادة الفريق خلفا له.