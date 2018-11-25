شاهد .. حفيدة ديانا نسخة من كيتي سبنسر في طفولتها

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورة قديمة لكيتي سبنسر ابنة شقيقة الأميرة الراحلة ديانا، أثناء طفولتها وأظهرت الصورة مدى التشابه بينها وبين الأميرة تشارلوت ابنة الأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون.



وبعد أن نشرت كيتيسبنسر "27 سنة" صورة قديمة لها في طفولتها على حسابها على أنستجرام وكتبت عليها " أول يوم في المدرسة"، انهالت عليها التعليقات بمدى التشابه بينها وبين الأميرة الصغيرة تشارلوت التي تبلغ من العمر 3 أعوام.



وكان آخر ظهور رسمي لكيتي سبنسر برفقة العائلة الملكية البريطانية في حفل زفاف الأمير هاري وميجان ميركل في مايو الماضي، حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها حيث شبهها الجميع حينها بالأميرة ديانا عمتها.