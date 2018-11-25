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شاهد .. صفحة على فيس بوك تقوم بإعداد سلوكيات الأطفال

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت نهى حسين، مؤسسة صحفة بنبوناية سلوكية، إنها قدمت رسالة الماجستير الخاصة بإعداد الأطفال قبل سن المدرسة وتقويم سلوكهم، من ثم بدأت بإنشاء حضانة أطفال بناء على خبرتها في المجال، بجانب صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "بنبوناية سلوكية".

وأوضحت نهى خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدى البلد، أن صفحة بنبوناية سلوكية بدأت من تعرضها الدائم للأطفال داخل الحضانة وقد عرفت من أولياء الأمور الكثير من المشاكل التي تقابلهم مع أطفالهم، حيث قد يتعرضون لمواقف محرجة أمام خلال زيارتهم للأقارب.

وأشارت مؤسسة صفحة بنبوناية سلوكية، إلي أن الصفحة تعمل على تعديل سلوكيات الأطفال الخاطئة وتعمل على تقويمها، من خلال تعليمهم طرق الأكل الصحيحة أمام الضيوف وأضافة سلوكيات جديدة صحيحة.
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