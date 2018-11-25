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محافظات

أحد المصابين بمعدية المنوفية: شوفنا الموت بعنينا وربنا كتب لنا عمر جديد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:06 م
مكان المعدية
مكان المعدية
محمد امين
قالت هدية الشاذلي إحدى المصابات في غرق مركب انطلق من قرية بشتامي لمحافظة البحيرة وغرق بالركاب في وسط المسافة، إنهم رأوا الموت بأعينهم مضيفة:" شفنا الموت بعنينا وربنا كتب لنا عمر جديد المياه ملأت المركب علينا في لحظة و مبقناش عارفين نعمل إيه، ولولا الصيادين اللي شافونا في وسط المياه وأنقذونا كنا موتنا كلنا ومحدش عرف عننا حاجه".

هدية الشاذلي إحدى المصابات في الحادث أم لطفين تذهب يوميا لعملها من السادسة صباحا للعمل بالمزارع بنطاق محافظة البحيرة لتوفير الأموال ورعاية أبنائها.

يذكر أن نحو 5 من أهالي قرية بشتامي قد لقوا مصرعهم في حادث غرق معدية تربط بين محافظتي البحيرة والمنوفية.
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