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محافظات

محافظ القليوبية: إقامة الملتقى الثاني لشباب المحافظة ديسمبر المقبل

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:14 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
شارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية في اجتماع مجلس جامعة بنها والذي عقد اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وبحضور جميع عمداء كليات جامعة بنها.

وفي بداية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لأعضاء جامعة بنها على الدعوة، مؤكدا على الدور الحيوي للجامعة في خدمة المجتمع، وأنها تعد بيت خبرة علمي متميز، مشيرا إلى أن المحافظة لديها العديد من المشاكل في كافة المجالات سوف تلجأ للجامعة في حلها، حيث نعتبرها فريق عمل نعتمد عليه مثله مثل الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وناقش المحافظ مع الحضور دعم الجامعة للمشاركة في اللجنة التي تم تشكيلها لتلافي الأخطاء المرورية بمدينة بنها خصوصا للكباري أو الميادين العامة أو الشوارع ذات الاتجاه الواحد، حيث طالب المحافظ دعم أساتذة الجامعة لعمل تصور مروري مبني على الدراسات العلمية لضمان السيولة المرورية والحد من أخطار الحوادث ولضمان أمان المواطنين.

كما ناقش أهمية دعم الجامعة لملتقى الشباب الثاني الذي سيعقد بديوان عام المحافظة والمزمع إقامته في ديسمبر القادم وسيشارك فيه عدد كبير من الشباب الجامعي لمناقشة المشكلات التي تدور بالمحافظة والوصول لرؤي وأفكار هادفة وطرح أفكار جديدة ومشروعات للشباب .

كما طالب المحافظ عمداء الكليات المتوافر في نطاق حرم كلياتهم قطع أراضي فارغة باستغلالها في إقامة مشروعات تخدم الكلية والمحافظة وتكون نوعا من التدريب العملي للطلاب في دراستهم العلمية مؤكدا أن المحافظة علي أتم استعداد لدعم تلك المشروعات لمد جسور التعاون بين الجامعة والمحافظة.

وناقش المحافظ خطة المحافظة في إزالة التعديات علي الأرض الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى أنه لابد من وقفة حاسمة لوقف هذه التعديات واسترداد هيبة الدولة حيث استعدت المحافظة لإزالة عدد كبير من حالات التعدي علي الأرض الزراعية والتي ستنطلق غدا كما تم إزالة التعديات بمزرعة الجبل الأصفر بالخانكة وسيتم افتتاح محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر خلال الشهر القادم.

وأعلن المحافظ عن استعداد المحافظة لإعطاء حوافز مادية للمواطنين التي تبلغ عن أي مخالفة كالتعديات علي الأرض الزراعية أو إلقاء القمامة في الشوارع العامة من خلال الموقع الرسمي للمحافظة .
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