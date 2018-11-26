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مرأة

في 3 خطوات.. أسهل طريقة لتنظيف الحذاء الشامواه

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:39 ص
صدى البلد
رشا عوني
مع بدء موسم الشتاء، تحرص الفتيات على اقتناء حذاء شامواه أنيق يضفي مزيدا من الأناقة على مظهرها، فأغلب الفتيات يعشقن فصل الشتاء خصيصًا بسبب ملابسه وأحذيته المميزة، وعلى الرغم من جمال الحذاء الشامواه إلا أنه يتعرض للاتساخ سريعًا خاصة في أيام الأمطار.

وفي 5 خطوات فقط يمكنك تنظيف الحذاء الشامواه في منزلك بطرق سهلة وسريعة:

1-اصنعي خليط مكون من 5 ملاعق ماء + 2 ملعقة خل.

2-استخدمي فرشاة تنظيف الحذاء الشامواه واغمسيها في الخليط ثم امسحي بها على الحذاء في إتجاه واحد.

3-ضعيها في الشمس حتى تجف وتتخلص من البكتيريا المتراكمة بداخلها.

ولكي تحتفظي بالحذاء الشامواه لأطول فترة ممكنة، اتبعي النصائح التالية :

1-ضعي المزيد من أوراق الجرائد القديمة داخل الحذاء.

2-احتفظي به في علبته الخاصة ولا تتركيه معرضًا للأتربة.

3-استخدمي البخاخات المخصصة للأحذية الشامواه عند كل مرة ترتدينه فيها.
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