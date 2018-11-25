نائب رئيس اتحاد القاهرة تكشف عن تدشين مشروعين لخدمة الطلاب والمجتمع .. فيديو وصور

كشفت هند عبد الغفار، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن تدشين مشروعين تم طرحهما والموافقة عليهما في اجتماع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بهدف خدمة الطلاب، والمجتمع.





وأضافت عبد الغفار، خلال استضافتها بندوة لاتحادات طلاب جامعات العاصمة، بموقع «صدى البلد» أن أول مشروع يحمل اسم "جيل جديد"، والثاني "قادة المستقبل"، مشيرة إلى أن مبادرة جيل جديد تعمل على ثلاثة من محاور التنمية المستدامة، البيئة، والتعليم، والاقتصاد.



