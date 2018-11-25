نائب رئيس اتحاد القاهرة تكشف عن تدشين مشروعين لخدمة الطلاب والمجتمع .. فيديو وصور

كشفت هند عبد الغفار، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن تدشين مشروعين تم طرحهما والموافقة عليهما في اجتماع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بهدف خدمة الطلاب، والمجتمع.
وأضافت عبد الغفار، خلال استضافتها بندوة لاتحادات طلاب جامعات العاصمة، بموقع «صدى البلد» أن أول مشروع يحمل اسم "جيل جديد"، والثاني "قادة المستقبل"، مشيرة إلى أن مبادرة جيل جديد تعمل على ثلاثة من محاور التنمية المستدامة، البيئة، والتعليم، والاقتصاد.
وأوضحت نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن اتحاد طلاب الجامعة لن يقتصر عمله داخل الجامعة، بل سيخرج لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لطلاب المدارس، وتجميل المدارس بالمناطق الشعبية، إلى جانب تعليم طلاب مدارس التعليم الفني حرفة فنية تناسب هؤلاء الطلاب.