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تعليم

افتتاح معرض جامعة المنصورة الثامن للكتاب .. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:18 م
صدى البلد
همت الحسينى
افتتح اليوم الأحد كل من الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فعاليات معرض جامعة المنصورة الثامن للكتاب الذى تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة تحت رعاية االدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والذى يستمر حتى ٥ ديسمبر ٢٠١٨ بحضور عدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس بها ، مدحت إسماعيل إسماعيل مدير عام المكتبة المركزية بالجامعة.

فيما أشار مدحت إسماعيل مدير المكتبة المركزية بجامعة المنصورة إلى أن هذا المعرض يشهد مشاركة ٦٠ دار نشر بفضل التعاون مع اتحاد الناشرين المصريين مما ساهم فى زيادة دور النشر المشاركة فى هذا المعرض وخاصة المتعلقة بالروايات والكتب العلمية.

وأضاف أن هذا المعرض سيشهد للمرة الأولى على مستوى معارض الكتاب بالجمهورية مشاركة دار نشر المركز النموذجى لرعاية المكفوفين " قصر النور " التى توفر كتب للقراءة بطريقة برايل مشيرا الى مشاركة كل من دار الخدمة الروحية ودار الكتاب المقدس الخاصتين بكتب الديانة المسيحية فى هذا المعرض الذى ستتراوح تخفيضات الكتب المتاحة خلاله من ١٠ ٪ - ٥٠ ٪.

كما أكد أن هذا المعرض تقام على هامشه عدة ندوات تتمثل فى : " دور الخلايا الجذعية فى عمليات الاستشفاء وتعافى الرياضيين من التدريب والإصابات الرياضية " ويحاضر فيها الدكتور خالد شادى المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة ، " تكنولوجيا المعلومات المعاصرة بين الإيجابية والسلبية " ويحاضر فيها الدكتور عادل عوض الأستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنصورة ، " أمراض النوم للصغار والكبار " ويحاضر فيها الدكتور نسرين المرسى مدرس الأمراض الصدرية بطب المنصورة ، " طريقك للسلك الدبلوماسى والمحاماة الدولية " ويحاضر فيها كل من محمد الغمرى نقيب المحامين بالدقهلية ، " تجميل الجلد ما له وما عليه " ويحاضر فيها كل من الدكتور ة زينب أحمد عبد العزيز منسق العلاقات المجتمعية بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة و الدكتور محمد العزب استشارى جلدية وتجميل الجلد ، " الحفاظ على العمود الفقرى " ويحاضر فيها الدكتور محمد نادر الخولى الأستاذ المساعد بكلية العلاج الطبيعى جامعة الدلتا ، "التغذية السليمة " ويحاضر فيها الدكتور محمد رشدى عبد الغنى بمستشفى الباطنة التخصصى .

ويدلل إسماعيل على تنوع الفعاليات المقامة على هذا المعرض من خلال توقيع عدد من الكتب الحديثة خلال هذا المعرض و إقامة مسابقة جاليليو للابتكارات بالتعاون مع جامعة الطفل وإدارات الموهوبين بمدارس الدقهلية بالإضافة إلى مسابقة خاصة باللوحات الفنية المرسومة خلال فعالياته.

وأشاد سويلم بالجهد المبذول لتنظيم هذا المعرض الذى اكتسب سمعة جيدة بفضل دورية تنظيمه لثمان سنوات متصلة جعلته يحتل المركز الثانى محليا بعد معرض القاهرة الدولى للكتاب.

فيما يرى الدكتور أشرف سويلم أن الجامعة لها أهداف تتعلق بكل من التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع ، فمعرض الكتاب من أهم طرق تنمية المجتمع حيث تتعاون الجامعة مع عدد من المدارس بوزارة التربية والتعليم بالدقهلية فى عدد من الفقرات الفنية والموسيقية التى تتخلل فعاليات هذا المعرض الذى تقام على هامشه عدة ندوات تقدم معلومات ملائمة لكافة فئات المجتمع.
افتتاح معرض جامعة المنصورة الثامن للكتاب .. صور
افتتاح معرض جامعة المنصورة الثامن للكتاب .. صور
افتتاح معرض جامعة المنصورة الثامن للكتاب .. صور
افتتاح معرض جامعة المنصورة الثامن للكتاب .. صور
افتتاح معرض جامعة المنصورة الثامن للكتاب .. صور
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