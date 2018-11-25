شاهد .. فيلم تسجيلى للإنجازات التكنولوجية لوزارة الداخلية

أنتجت وزارة الداخلية فيديو تسجيلى يوضح الإنجازات التكنولوجية للوزارة، والذي شاركت به في معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





ويعرض الفيديو الخدمات التى تقدمها الوزارة إلكترونيا مثل استخراج شهادات القيد والميلاد وكذلك تحقيق الشخصية، وخدمة استخراجها عن طريق الموقع الإلكترونى للأحوال المدنية.



