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حوادث

شاهد .. فيلم تسجيلى للإنجازات التكنولوجية لوزارة الداخلية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
محمد صبرى - اسلام مقلد
أنتجت وزارة الداخلية فيديو تسجيلى يوضح الإنجازات التكنولوجية للوزارة، والذي شاركت به في معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعرض الفيديو الخدمات التى تقدمها الوزارة إلكترونيا مثل استخراج شهادات القيد والميلاد وكذلك تحقيق الشخصية، وخدمة استخراجها عن طريق الموقع الإلكترونى للأحوال المدنية.

وكذلك النظم التكنولوجية فى مجال المرور من خلال متابعة السيارات والحركة المرورية بشكل الكتروني، وكذلك الحصول على لوحات معدنية مميزة ويعود عائدها لصندوق تحيا مصر وغيرها من الخدمات الأخرى التى جار تنفيذها إلكترونيا.
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