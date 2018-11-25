لأول مرة في الجامعات المصرية.. امتحانك في أي مكان بكلية التجارة بالمنصورة

قامت كلية التجارة بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة بتجربة رائدة في إجراء امتحانات طلاب انتظام اون لاين من أي مكان في إطار اهتمام الكلية بتطوير فاعلية أداء الطلاب لامتحانات الميد تيرم، وسعيها لتطبيق التحول الإلكترونى للامتحانات وتطبيق مفهوم "معا لتجارة جديدة".



وأشار عطوة إلى أنه قدم نموذجا جديدا لأداء الامتحانات الاون لاين التى تعتبر التجربة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، والتى تتيح للطالب تأدية امتحانه من اى مكان يرغب فيه، وسيتم امتحان 10000 طالب على مستوى الأربع دفعات متوسط عدد الطلاب فى اليوم الواحد يعادل 2500 طالب وطالبة.



كما أكد على سعيه الدائم لتطوير منظومة التعليم والامتحانات بالكلية فقد تم تحويل الكتاب الجامعى ل سى دى وجعل الامتحانات الميد ترم اون لاين لتخفيف العبء على الطالب، وبالفعل تم عمل امتحانات تجريبية للطلاب للتدريب على الامتحان قبل الامتحان الفعلى للمواد.



وأضاف أن الكلية قامت بتوفير قاعات مجهزة على أعلى مستوى بالكلية لمن يرغب بتأدية الامتحان بها ووضع كافة الاستعدادات لنجاح التجربة وتعميمها على امتحانات التيرم.



ونوه إلى أن شعاره الدائم "معا لتجارة جديدة" متميزة فى أدائها فخورة بأبنائها وتأهيلهم على أعلى مستوى لتنمية مجتمعهم وأداة فعالة فى بناء وطنهم وتقدمه.