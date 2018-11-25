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محافظات

إغلاق مزلقان البوابير بقنا لمدة خمسة أيام

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:23 م
إغلاق مزلقان البوابير
إغلاق مزلقان البوابير بقنا لمدة خمسة أيام
يوسف رجب
قال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، إنه سوف يتم إغلاق مزلقان البوابير ( ك 296 / 612 ) التابع لمدينة قنا لمدة 5 أيام ابتداء من الساعة 10 صباح غد الإثنين الموافق 26 /11 /2018 وحتى يوم الجمعة الموافق 30/11 / 2018 لإجراء أعمال التجديدات والصيانة اللازمة بخط السكة الحديد.

وأضاف محافظ قنا، بأنه تم تحديد المزلقانات البديلة خلال فترة الإغلاق وهى مزلقان الرياح من الجهة البحرية ومزلقان الأشراف من الجهة القبلية.

وأشار محافظ قنا إلى أن خط السكة الحديد يشهد عملية تطوير لعدد من المزلقان، ضمن خطة التحديث والتطوير التي تقوم بها الهيئة.
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