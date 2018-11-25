محافظ أسيوط يترأس اجتماع موقف التدريب العملي المشترك صقر 37

ترأس اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الأحد، اجتماع عرض الموقف التعبوي للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 37، واستعراض أدوار ومهام الأجهزة التنفيذية.



حضر الاجتماع، اللواء أركان حرب أيمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط والعميد أركان حرب أشرف المساح مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمة، والعميد أركان حرب عمرو أبو زيد رئيس فرع التخطيط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة والمقدم وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بأسيوط واللواء زكريا صالح حكمدار أمن أسيوط ورؤساء مراكز ومدن المحافظة ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية ورؤساء إدارات المرور والحماية المدنية والهيئات والشركات ومرفق الإسعاف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.



وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – دور إدارة الأزمة في مواجهة الكوارث والأزمات الطارئة التي تتعرض لها المحافظة وأهمية اتخاذ القرارات المناسبة مشيدًا بدور الجهات التنفيذية والأمنية في مواجهة أزمة سيول عزبة سعيد بمركز أبنوب الذى تعرضت له خلال الأيام الماضية وكان لتكاتف الجهات وسرعة التعامل مع الأزمة وحسن إدارتها أهمية كبرى في السيطرة على الأزمة واحتوائها والحد من مخاطرها منوهًا إلى أهمية التدريبات العملية لمجابهة الازمات في رفع مستوى جاهزية الأجهزة التنفيذية ورفع كفاءتها في التعامل مع الأزمات.



واستعرض اللواء أركان حرب أيمن دياب منظومة إدارة الأزمات وأهميتها وخطوات إدارة الأزمة وتطورها مشددًا على تكرار التدريبات المشتركة ومحاكاة إدارة الأزمة وضرورة تنفيذها طوال العام وفقًا للمعطيات والاحتياجات بالمحافظة لرفع كفاءة الأجهزة التنفيذية وحصر الاحتياجات والإمكانات مشيدًا بالدور المبذول بالمحافظة لإنجاح التدريب العملي المشترك "صقر37".



وتبادل محافظ أسيوط ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومدير الأمن الدروع التذكارية ثم استعراض دور الأجهزة التنفيذية وكل قطاع في مواجهة الأزمة وكيفية التعامل معها وعرض لإمكانيات كل قطاع ومدى جاهزيته وبدأت بعرض لسكرتير عام المحافظة لإمكانات ومكونات قطاعات المحافظة المختلفة ثم عرض لحكمدار أمن أسيوط والحماية المدنية والمرور والصحة والحراسات المشددة.



يذكر أن محافظة أسيوط بدأت صباح اليوم، تنفيذ فعاليات عرض الاصطفاف لجميع معدات وآليات وسيارات المحافظة التي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث وتنفيذ العرض بساحة كبرى بجوار بوابات طريق أسيوط- القاهرة الغربي بمشاركة أكثر من 450 معدة من المعدات الثقيلة وأوناش وروافع ولوادر وحفارات وسيارات ووحدات التدخل السريع ومعدات الإطفاء والحماية المدنية وأجهزة التعامل مع المفرقعات وشرطة النجدة والمرور والمسطحات المائية وسيارات ومعدات الإسعاف والموارد المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي.