محمد داود: المساواة بين المرأة والرجل في الميراث ليست عدلا

استنكر الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، الأستاذ بجامعة قناة السويس، مطالبة البعض بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، قائلًا: «لا تظلموا المرأة باسم المساواة».





وأكد «داود» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن هناك 6 حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، لافتًا إلى أن هناك 3 حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال، وهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال فى مقابل أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل.





وأوضح في إجابته عن سؤال: «هل المرأة نصف رجل في الميراث؟»، أنه من باب التكريم للمرأة أنه حررها من تحمل الأعباء المالية فى بيت الزوجية مع حماية حقها فى الأهلية الكاملة فى الحقوق المدنية.





وأشار إلى أن توزيع الميراث فى الإسلام ليست العبرة فيه بالذكورة أو الأنوثة وإنما العبرة فيه بموقع الوارث وقربه من الميت، وبحسب هذا المعيار نجد أن نصيب الأنثى فى عدد من الحالات مثل نصيب الذكر سواءً بسواء ونجد أن نصيب الأثنى قد زاد عن نصيب الذكر فى حالات أخرى.





وأفاد بأن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ليست قاعدة مطردة فى كل الحالات، وإنما هى خاصة بالحالة التى ذكرها القرآن الكريم التى يعصب فيها الوارث أخته.





وتساءَل: ماذا يقول هؤلاء المدلسون والمشككون فى الحالات التالية التى زاد فيها نصيب الأنثى على نصيب الذكر: أولًا: إذا ترك الميت أولادًا وأبًا وأمًا، ورث كل من أبويه سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، وذلك عملًا بقوله تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»: (النساء:11).





وتابع: ثانيًا إذا ترك الميت أخًا لأمه أو أختًا لأمه، ولم يكن ثمة من يحجبهما من الميراث، فإن كلًا من الأخ والأخت يرث السدس، دون أى فرق بين ذكر وأنثى، عملًا بقول الله تعالى: «وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» (النساء: 12).





وأكمل: ثالثًا إذا ترك الميت عددًا من الإخوة للأم، اثنين فصاعدًا، وعددًا من الأخوات للأم، اثنتين فصاعدًا، فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات يرثن الثلث مشاركة، دون تفريق بين الإناث والذكور، لصريح قول الله تعالى: «فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ» (النساء: 12).





وأردف: رابعًا إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذى هو زوج المتوفاة، الربع، أى إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر، خامسًا إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخًا له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، وترث الابنتان الثلثين، وما بقى فهو لعمهما وهو شقيق الميت، وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما، وذلك هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقًا لحكم الله عز وجل فى آية الميراث.





ونبه على أن يتضح من كل ما سبق حرص الإسلام على العدل وليس على المساواة التي ينادي بها الغرب، لأن المساواة بين المختلفين ليست عدلًا.



