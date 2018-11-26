اغتنم 12 كلمة داوم رسول الله على الدعاء بها عند النوم والاستيقاظ

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك اثنتي عشر كلمة كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يداوم على الدعاء بها وترديدها عند النوم والاستيقاظ.



وأوضح "الأزهر" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان ينام على هذا الدعاء: "بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، فيما كان –صلى الله عليه وسلم- وَإِذَا قَامَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".



واستشهد بما رواه البخاري، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: "بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا قَامَ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".