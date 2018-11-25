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محافظات

إجراء 60 عملية مجانا لمرضى القلب غير القادرين بالبحيرة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:16 م
إجراء 60 عملية مجانا
إجراء 60 عملية مجانا لمرضى القلب الغير قادرين بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
أعلنت جمعية الأورمان بفرع بمحافظة البحيرة عن إجراء 37 عملية من إجمالى 60 لمرضى القلب الغير قادرين بينها عمليات جراحية وعمليات قسطرة علاجية مجانًا وعلى نفقة الجمعية .

وأكد طاهر فؤاد مدير الخدمات الطبية بجمعية الأورمان أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز محافظة البحيرة  ( أبو المطامير – أبو حمص – إدكو – ايتاى البارود – بدر – حوش عيسي – الدلنجات – دمنهور – الرحمانية – رشيد – شبراخيت – كفرالدوار – كوم حمادة – المحمودية – وادى النطرون .

وأشار طاهر إلى أنه فى سبيل تقديم الجمعية لأفضل خدمة طبية ممكنة لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلًا عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح قسطرة القلب في العالم وهو ما اثمر إنقاذ حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

وفى نفس السياق اكدت جمعية الاورمان على استقبالها لجميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة و متخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية و بالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة ، و سيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.  
إجراء 60 عملية مجانا لمرضى القلب غير القادرين بالبحيرة
إجراء 60 عملية مجانا لمرضى القلب غير القادرين بالبحيرة
إجراء 60 عملية مجانا لمرضى القلب غير القادرين بالبحيرة
إجراء 60 عملية مجانا لمرضى القلب غير القادرين بالبحيرة
إجراء 60 عملية مجانا لمرضى القلب غير القادرين بالبحيرة
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