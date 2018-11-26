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اقتصاد

جلسات حوارية في منتدي لموردي الصناعات النووية للتعرف على أحدث التكنولوجيات

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية إنه تم خلال فعاليات اليوم الأول للمنتدى الدولي "لموردي الصناعات النووية" التي انطلقت أعماله صباح اليوم بالقاهرة عقد عدة جلسات حوارية.

وتضمنت الجلسة الأولى استعراض ممثلي شركة (روس أتوم) لنظام المشتريات بالمؤسسة الحكومية والمناقصات المخطط لها في المشاريع الخارجية للشركة في عام 2019 في إطار المشاريع الأجنبية والروسية وكذلك الفرص المتاحة للموردين، كما تم استعراض النهج الجديد للشعبة الهندسية في إجراء مناقصات متكاملة عند بناء محطات للإنتاج الطاقة النووية في الخارج، وفرص التعاون مع الشركاء الأجانب فضلا عن مناقشة عدد من الضمانات ومن بينها ضمان توريد معدات الجزيرة النووية، وضمان توريد معدات جزيرة التوربينات وعمليات المشتريات القادمة للمشاريع بنظام BOO.

وتتضمن الجلسة الثانية، استعراض الجانب المصري للفرص المطروحة للموردين في إطار مشروع بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة وعمليات المشتريات القادمة حيث سيتم مناقشة تطوير البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية المصرية والفرص المتاحة في هذا المجال، وسوف يستعرض ممثلو شركة (ستورى إكسبورت) الوضع الحالي لتنفيذ مشروع إنشاء المحطة النووية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات المناقصات الخاصة بالمحطة النووية، وكذلك تدريب الكوادر وتشغيل المحطة وعقد الصيانة والدعم الفني الشامل، بالإضافة إلى نظام شهادات الموردين وضمان جودة تنفيذ الأعمال المطلوبة.

وستتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عرض نبذة حول التراخيص ونظام اعتماد الموردين، وستتولى الهيئة الفيدرالية البيئية والفنية والذرية الروسية عرض لخبرة الرقابة الفنية الحكومية وترخيص محطات الطاقة النووية في روسيا.. كما ستتضمن الجلسة الثالثة، تجربة الموردين الأجانب من ذوي الخبرة في تنفيذ المنشآت الهندسية المعقدة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاهتمام بالتعرف على أحدث التكنولوجيات النووية واستكمالًا للبرنامج الطموح الذي تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجمع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية وأيضًا الشركات الوطنية التي لها من الخبرة ما يؤهلها للدخول في التكنولوجيات المتقدمة والصناعات الأكثر تطورًا والمستخدمة في المحطات النووية لتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا.
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