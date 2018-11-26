مفتي الجمهورية السابق يكشف عن مكان يشفع رسول الله لمن يموت فيه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، أن هناك مكانا من يموت فيه يفوز بشفاعته -صلى الله عليه وسلم.



وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن من يكتب له الله عز وجل أن يأتي أجله ويموت بالمدينة المنورة، فإنه يحظى بشفاعته -صلى الله عليه وسلم.



واستشهد بما ورد في سُنن الترمذي، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا ؛ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا".