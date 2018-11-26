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ديني

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن مكان يشفع رسول الله لمن يموت فيه

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، أن هناك مكانا من يموت فيه يفوز بشفاعته -صلى الله عليه وسلم.

وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن من يكتب له الله عز وجل أن يأتي أجله ويموت بالمدينة المنورة، فإنه يحظى بشفاعته -صلى الله عليه وسلم.

واستشهد بما ورد في سُنن الترمذي، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا ؛ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا".
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