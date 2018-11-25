الحزن يعسكر في منازل قرية بشتامي بالمنوفية بعد فقدان 5 من أهالي القرية

سيطر الحزن وملأت الاهات و أصوات العويل والنحيب علي منازل قرية بشتامي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بعد فقدان 5 من اهالي القرية في حادث اليم استيقظ عليه جميع أهالي القرية بغرق مركب في وسط البحر وغرق 5 من ركابه وإصابة 18 آخرين ،



كما خيم الحزن علي شوارع القرية واتشحت نساء القرية بالسواد حزنا علي رحيل 5 من أبناء القرية في عز شبابهم ، وعلت أصوات المسجلات بالقران الكريم في جميع منازل القرية ، وأغلقت أجهزة التلفاز ، واي مظهر من مظاهر الفرح



فما أن تسير بشوارع القرية إلا وتجد الوجوه عابسة ، وتسمع البكاء من خلف ابواب منازل القرية الهادئة التي حاصرها الموت ، وتجد ام ثكلي تنحب رحيل نجلها الذي كان يعول منزل بأكمله وحمل مسؤولية كبيرة علي سنه ولكنه لم يكل ، وفي الجهة المقابلة تجد اب مكلوم يبكي رحيل نجلته ويحتضن ملابسها بين يديها يشم رائحتها فيها ليواسي نفسه .



فلم يتبق من الأموات الا ذكراهم ، وصورهم المعلقة على جدران منازلهم ، وقصص تحكي عنهم بعد ذلك .