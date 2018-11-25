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الحزن يعسكر في منازل قرية بشتامي بالمنوفية بعد فقدان 5 من أهالي القرية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:50 م
تشييع الجثامين
تشييع الجثامين
محمد امين
سيطر الحزن وملأت الاهات و أصوات العويل والنحيب علي منازل قرية بشتامي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بعد فقدان 5 من اهالي القرية في حادث اليم استيقظ عليه جميع أهالي القرية بغرق مركب في وسط البحر وغرق 5 من ركابه وإصابة 18 آخرين ،

كما خيم الحزن علي شوارع القرية واتشحت نساء القرية بالسواد حزنا علي رحيل 5 من أبناء القرية في عز شبابهم ، وعلت أصوات المسجلات بالقران الكريم في جميع منازل القرية ، وأغلقت أجهزة التلفاز ، واي مظهر من مظاهر الفرح

فما أن تسير بشوارع القرية إلا وتجد الوجوه عابسة ، وتسمع البكاء من خلف ابواب منازل القرية الهادئة التي حاصرها الموت ، وتجد ام ثكلي تنحب رحيل نجلها الذي كان يعول منزل بأكمله وحمل مسؤولية كبيرة علي سنه ولكنه لم يكل ، وفي الجهة المقابلة تجد اب مكلوم يبكي رحيل نجلته ويحتضن ملابسها بين يديها يشم رائحتها فيها ليواسي نفسه .

فلم يتبق من الأموات الا ذكراهم ، وصورهم المعلقة على جدران منازلهم ، وقصص تحكي عنهم بعد ذلك .
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