بطل العالم للكاراتيه: مقابلة وزير الرياضة أعادت إليّ الروح وأنتظر تنفيذ وعوده

كشف سيد عواد، بطل العالم السابق في الكاراتيه، تفاصيل لقائه مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الأسبوع الماضي.



وقال "عواد" خلال ندوته بموقع "صدى البلد": "الوزير كان في غاية الاحترام عندما قابلني في مقر الوزارة، ولم نتقابل معا داخل الملعب فقد كنت أسبقه بجيل، وكان لطيفا فى مقابلته وأعاد الروح إليّ مرة أخرى.. كما أنه وعدني بمكافأة".



وأكمل: فى وجود وزير مثل أشرف صبحي لن يكون هناك لاعب مظلوم في مصر، سواء سابق أو حالي؛ لانه يحس بالناس هذا ما شعرت به خلال مقابلته".



واختتم بطل العالم للكاراتيه: "الوزير وعدني بمكافأة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومنحنى درع الوزارة، كما انه وعد بتكريمي في استاد القاهرة، وشقة جديدة، وأنتظر تنفيذ وعوده".