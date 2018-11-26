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رياضة

الأمم المتحدة تدعم بطولة كرة قدم تجمع اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في مصر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
دعمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، تنظيم بطولة لكرة القدم تجمع فرقا من شباب اللاجئين من سوريا واليمن وجنوب السودان والسودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال وأيضا فرقا من مصر (البلد المضيف لهؤلاء اللاجئين).

وتتنافس الفرق على لقب بطولة "أفضل فريق لكرة قدم الشباب في القاهرة الكبرى"، استعدادا للمباريات النهائية المقامة على أرض المركز الأولمبي في المعادي.

وقامت هيئة (تير دي زوم) شريك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتمكين المجتمعي بتنظيم هذه البطولة على مدار جمعتين متتاليتين والتي تعد حصيلة لتصفيات مؤهلة سابقة ، حيث تم اختيار الفائزين من مناطق المشروع الأربع المختلفة والتي تشمل (السادس من أكتوبر ومدينتي العبور والعاشر من رمضان، وأحياء الجيزة والمعادي، والقاهرة والعاشر من رمضان) للتنافس على اللقب.

ونقل بيان صادر من المفوضية عن صهيب الأسود المنسق الميداني في هيئة (تير دي زوم) قوله: "تعتبر الرياضة والفنون من أبرز اهتمامات شباب اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 ، كما أنها تعد بمثابة نقاط دخول يمكن من خلالها التواصل معهم لتنفيذ أنشطة التطوير والتمكين".

وقال مانيسا، وهو لاجئ يبلغ من العمر 20 عامًا من السودان تأهل فريقه للمباراة النهائية : "كرة القدم هي لغة عالمية يتحدثها الجميع ويحبها".. مشيرا إلى أنه عندما لا يلعب كرة القدم، يدرس للحصول على شهادة في علوم الكمبيوتر في أحد المعاهد المصرية ومع ذلك لاتزال كرة القدم في الجامعة "النشاط الوحيد الذي يجمعهم".

وأكثر من كونها مجرد رياضة يمكن لكرة القدم أن تساعد شباب اللاجئين على التغلب على صعوبات اللجوء..قال مصطفى، اللاجئ السوري البالغ من العمر 20 عامًا ، إن الأزمة السورية وتداعياتها سلبت حلمه في أن يصبح مهندسا .. مضيفا : إن فوزه في كرة القدم هو عزاؤه الوحيد لشعوره بأنه يحقق إنجازًا ولو صغيرًا.

وفي عام 2018 .. نظمت المفوضية العديد من أنشطة تمكين الشباب استجابة لاحتياجات وتطلعات شباب ينشأون في ظروف اللجوء.
ومن خلال هيئة (تير دي زوم) .. دعمت المفوضية تنظيم 23 حدثًا اجتماعيًا وترفيهيًا على مستوى المنطقة لشباب اللاجئين، بما في ذلك البطولات الرياضية والعروض الفنية، والمعارض الثقافية.

وتقول ماري فلومو هول مسؤول الحماية المجتمعية في المفوضية: "كانت أهدافنا الرئيسية تعزيز التماسك بين شباب اللاجئين من مختلف الجنسيات والمجتمع المضيف؛ وتعزيز التنمية الإيجابية من خلال خلق مساحة آمنة يمكن أن يتفاعلوا فيها".

وانتهت البطولة بفوز فريق مدينة العاشر من رمضان ومع ذلك، تم تكريم جميع الفرق في الحفل الختامي ، وشهد الحفل عروضا فنية وموسيقية من قبل شباب أعضاء فى المجموعات المجتمعية التي تدعمها هيئة (تير دي زوم) طوال العام.

وتمكنت المفوضية من دعم شباب اللاجئين من خلال التمويل السخي للبلدان المانحة، وهي النمسا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى المانحين الأفراد من أستراليا وكوريا وألمانيا وإسبانيا واليابان وإيطاليا والسويد.
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