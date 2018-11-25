محافظ المنوفية يتابع أوضاع المصابين ونقل جثامين ضحايا معدية بشتامي.. صور

واصل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تواجده بمستشفى الشهداء للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وإنهاء اجراءات استخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن للمتوفين فى حادث غرق مركب اليوم أمام عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامي بمركز الشهداء .



وتعرض قارب يحمل عدد من المواطنين لنقلهم الى قرية كوم شريك التابعة لمحافظة البحيرة لحادث غرق أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين .



وأشار محافظ المنوفية الى أنه تم توفير عدد 5 سيارات اسعاف لنقل الجثامين فور انتهاء الاجراءات معربا عن خالص حزنه لهذا الحادث الأليم.