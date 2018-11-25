ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أوضاع المصابين ونقل جثامين ضحايا معدية بشتامي.. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:46 م
محافظ المنوفية يغادر
محافظ المنوفية يغادر مستشفى الشهداء
مروة فاضل
واصل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تواجده بمستشفى الشهداء للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وإنهاء اجراءات استخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن للمتوفين فى حادث غرق مركب اليوم أمام عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامي بمركز الشهداء .

وتعرض قارب يحمل عدد من المواطنين لنقلهم الى قرية كوم شريك التابعة لمحافظة البحيرة لحادث غرق أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين .

وأشار محافظ المنوفية الى أنه تم توفير عدد 5 سيارات اسعاف لنقل الجثامين فور انتهاء الاجراءات معربا عن خالص حزنه لهذا الحادث الأليم.
محافظ المنوفية يتابع أوضاع المصابين ونقل جثامين ضحايا معدية بشتامي.. صور
محافظ المنوفية يتابع أوضاع المصابين ونقل جثامين ضحايا معدية بشتامي.. صور
محافظ المنوفية يتابع أوضاع المصابين ونقل جثامين ضحايا معدية بشتامي.. صور
محافظ المنوفية يتابع أوضاع المصابين ونقل جثامين ضحايا معدية بشتامي.. صور
loading...

ترشيحاتنا

شبيه علي عبد الله صالح يثير جدلا واسعا في مصر.. صور

الأمن السعودي يواصل البحث عن قاتل الشاب المصري والجثمان يصل الأربعاء

سامح الصريطي يكشف تفاصيل مرض زوجته وسر وضعها بدار رعاية ..فيديو

الزمالك يكشف سر استبعاد حازم إمام في مواجهة الجونة

إيهاب جلال يوصي بطل ليبيا بالتعاقد مع مدرب الأهلي السابق

بطل العالم الذي تحول إلى بائع كشري يحكي تفاصيل مواجهة لاعب إسرائيلي .. فيديو

تفاصيل خطيرة عن سبب زيارة رئيس تشاد لإسرائيل

مسئول سعودي: زيارة محمد بن سلمان لمصر تعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين

إطلالات مميزة لدرة تنال إعجاب متابعيها.. صور

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي للدورة الـ22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

مميزات جبارة.. الواتس اب يخرج في ثوب جديد

أحراز التخابر مع حماس: الشاطر طلب مقابلة وفد الكونجرس لمناقشة رؤية الإخوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في عرض جريمة الايموبيليا

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

منة فضالي تبرز أنوثتها بلون شعرها الجديد ..صور

لقاء ودي بين ولي العهد السعودي وملك إسبانيا السابق .. صور

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي للدورة الـ22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

فيديو

إنجى على تنشر فيديو جديدا لاحتفال أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما
الاتحاد يتقدم على الطلائع بهدف بنظرية الهجوم الخاطف في الشوط الأول ..فيديو
بطل العالم الذي تحول إلى بائع كشري يحكي تفاصيل مواجهة لاعب إسرائيلي .. فيديو
بطل العالم للكاراتيه يروي بالدموع تفاصيل مأساة انتحار نجله شنقا ..فيديو
خالد قمر يتقدم للاتحاد السكندري أمام الطلائع في الدوري الممتاز .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟