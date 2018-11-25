اعترافات أمين الشرطة قاتل والده : كان بيرميني في مستشفى العباسية مع المجانين

15 سنة من العلاج النفسي.. شعور بالاضطهاد يسيطر عليه.. يشعر ان كل من حوله يسيء معاملته خاصة والده الذي يعتقد دائما انه يكرهه ويكره مرضه .. أمين الشرطة المفصول بامبابة قرر قتل والده والتخلص منه.



داخل أحد عقارات شارع الوحدة بعزبة ابو هندي التابعة لقسم شرطة امبابة، فارق عم محمد موظف بشركة الكهرباء بالمعاش او كما يطلق عليه اهل المنطقة وجيرانه "ابو عاطف" الحياة عندما أنهي ابنه حياته بطعنة سكين في الصدر.. المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة كشفت لغز الجريمة عندما عثرت الزوجة علي جثة الزوج العجوز غارقا في دمائه داخل الشقة والقت القبض علي الابن المتهم.



تحريات العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة التي اجراها باشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث كشفت ملابسات الجريمة كاملة حيث تبين من خلال الفحص والمعاينة ان المجني عليه وأسرته يمتلكون شقتين في شارع واحد واعتاد القتيل الاقامة في الشقة مسرح الجريمة احيانا اذا تصادف وجود ضيوف في شقتهم وكان يتردد عليه زوجته وابناؤه لتلبية طلباته لكبر سنه، ويوم الجريمة عثرت الزوجة عليه غارقا في دمائه فاستغاثت بالجيران الذين ابلغوا الشرطة.



خطة البحث هدفت الي فحص علاقات المجني عليه وبيان خلافات او عداوات له مع اخرين.. تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة أكدت حسن سمعة الرجل وعلاقاته الطيبة بجيرانه واسرته فتم اللجوء الي فحص اخر مشاهدات لكل من دخل العقار في وقت متزامن مع وقوع الجريمة ومناقشة افراد الاسرة حول الجريمة.. المناقشات مع الابن "عاطف" أدت الي ارتباكه وتضارب اقواله خاصة انه ادعي توجهه الي الشقة وعدم العثور علي والده.. ساعات من الاستجواب والمناقشة للابن انتهت بانهياره واعترافه بقتل أبيه.



ألقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة امبابة القبض علي المتهم وتم اقتياده الي قسم شرطة امبابة بعد نقل جثة الوالد القتيل الي المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.. وقف الابن امام اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الادارة العامة للمباحث يروي تفاصيل جريمته قائلا انه كان يخدم بوزارة الداخلية وأصيب بمرض الاكتئاب ثم تم نقله الي مديرية أمن السويس مما زاد من حالته النفسية السيئة وتم فصله من العمل.. وعن الجريمة قال المتهم: "ابويا كان وحش بيعاملني معاملة سيئة بيكرهني وبيرميني في مستشفي العباسية مع المجانين كأني مجنون زيهم.. دائما كنت بشوفه يبصلي بصات استحقار لحد ما اخدت القرار اني أخلص منه استغليت انه نايم وجبت سكين من المطبخ غرستها في صدره حتي مقدرش ينطق ولا يعارضني زي ما بيعمل معايا".



استكمل المتهم اعترافاته قائلا انه فور تأكده من مقتل والده خرج من الشقة وتوجه الي الكورنيش والقي السكين سلاح الجريمة بنهر النيل ثم عاد الي الشقة محاولا الخلود الي النوم بجوار جثة والده الا انه لم يتمكن فتوجه للنوم بالشقة الاخري بنفس الشارع التي تقطن بها والدته واشقاؤه واخبرهم انه ذهب للاطمئنان علي والده ولكنه لم يجده فانتاب افراد الاسرة القلق لعادة الاب عدم الخروج كثيرا او بمفرده فاتصلوا به هاتفيا الا انه لم يجبهم فأسرعوا تجاه الشقة الاخري وعثروا علي جثته.



أقوال الأم وأشقاء المتهم افادت بأنه تم تصنيف مرضه النفسي بأنه يعاني من "رهاب الاضطهاد" وكان يعتقد دائما ان والده يضطهده دونا عن اشقائه وعندما قرر الاب علاج ابنه وايداعه مستشفي الامراض النفسية والعصبية زادت قناعة الابن بأن والده يكرهه و"زهق" منه ورماه في المستشفي - علي حد قول المتهم – وانه تم ادخاله عدة مرات الي المستشفي علي فترات لتلقي كورس علاجي والخروج عندما تتحسن حالته ويسمح الاطباء بذلك وآخر مرة دخل الي المستشفي منذ 3 اشهر ومكث بها اسبوعين وخرج بعدها وكانت حالته مستقرة احيانا وتسوء احيانا اخري حتي فوجئوا بارتكابه الجريمة.



