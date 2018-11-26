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ديني

مفتي الجمهورية السابق: رسول الله كان ابن الذبيحين لهذا السبب

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه صاحب ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- بركات ومبشرات أصابت من حوله في زمانه.

وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أننا نرجو أن تتنزل على محبيه ومتبعيه في زماننا هذا بركات ونفحات في ذكرى مولده الشريف الذي كان نورًا ورحمة من رب العالمين على خلق الله أجمعين‏، منوهًا بأن بركته على أبويه، أنه كان للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بركة على أبويه إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن عبد المطلب‏، ‏ فقد كانت نجاتهما من الذبح بإذن الله بمعجزة،‏ وذلك حتى يخرج من نسلهما رسول الله سيد الخلق،‏ فدى الله تعالى إسماعيل بذبح عظيم‏.

واستشهد بما قال تعالى‏:‏ «وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ»، ‏ وكانت نجاة عبد الله من الذبح آية أيضا‏، ‏ حيث كان سيذبح في وفاء عبد المطلب بنذره‏، فألهم الله القبائل أن تفديه بمائة ناقة‏ ، ‏ فلما كبر وتزوج آمنة بنت وهب‏، ‏أنجبا محمدا عليه الصلاة والسلام‏، فهو ابن الذبيحين‏، لافتًا إلى أنه لم يلبث أبوه عبد الله أن توفي بعد أن حملت آمنة وترك هذه النسمة المباركة‏ ، ‏ ودفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار‏ ، ‏ وكأن القدر يقول له‏:‏ قد انتهت مهمتك في الحياة‏، ‏وهذا الجنين الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور.
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